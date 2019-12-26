Арахамия сетует на "нечестные методы борьбы" оппозиции в Раде

Давид Арахамия (Фото: LIGA.net)

Оппозиция в Верховной Раде ведет "нечестные методы борьбы" с депутатами Слуги народа, пытаясь "втянуть в какие-то скандалы". Так считает глава президентской фракции в парламенте Давид Арахамия, его цитирует НВ.

"Оппозиция, вместо того чтобы предлагать альтернативу или указывать на наши ошибки, если они есть, в большинстве случаев просто не соглашается со всем, что мы предлагаем", - посетовал нардеп.

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Тем не менее, полагает Арахамия, в целом нынешняя Рада работает лучше предыдущих созывов, так как "мы не пропустили ни одного рабочего дня, и наш турборежим, как был запущен 29 августа, так и не выключался".