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Арахамия: Стефанчук вернет компенсацию за аренду квартиры у тещи

Арахамия: Стефанчук вернет компенсацию за аренду квартиры у тещи - Фото
Руслан Стефанчук (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
21.11.2019, 14:22

По словам главы фракции СН, первый вице-спикер Рады уже написал заявление на имя председателя парламента

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук вернет возмещение за аренду квартиры из своей зарплаты, сообщил сегодня на брифинге глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Ранее общественное движение ЧЕСНО опубликовало информацию о том, что Стефанчук снимает квартиру в Киеве у тещи и получает за это компенсацию в соответствии с законом о статусе депутата.

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Арахамия рассказал, что Стефанчук написал заявление о возврате компенсации на имя спикера Рады. По мнению главы фракции СН, это неправильно, поскольку Стефанчук, как он считает, все делал законно и просто "написал правду".

Арахамия назвал Стефанчука "очень порядочным, культурным, интеллигентным человеком", заявил, что "готов биться за него до последнего" и призвал "не делать историю из ничего".

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Руслан Стефанчук Давид Арахамия
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