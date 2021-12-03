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Арахамию "удивил" пост Венедиктовой о делах по Ахметову: Политический и странный месседж

Цей матеріал також доступний українською
03.12.2021, 13:39
Арахамию
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия прокомментировал вчерашнее заявление генпрокурора Ирины Венедиктовой об активизации расследований против компаний бизнесмена Рината Ахметова. В кулуарах Верховной Рады Арахмия назвал такой пост Венедиктовой политическим заявлением, чем, по его мнению, не должен заниматься генпрокурор.

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Вчера Венедиктова написала в Facebook, что распорядилась "активизировать" расследование ряда дел против компаний и физлиц "из орбиты владельца нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики и т.д.". Глава ОГП не называла фамилию, но собеседник LIGA.net в правоохранительных органах уточнил, что речь об Ахметове. "Большой бизнес в скорлупе политики и собственных СМИ будет уважать закон", – написала Венедиктова.

"Меня лично удивило такое заявление. Мне кажется, что не нужно генпрокурору заниматься политикой", – сказал Арахамия.

По мнению главы фракции СН, если у Офиса генпрокурора есть какие-то криминальные производства, по которым они хотят двигаться, то нужно отчитываться о работе по этим производствам, а не высказывать какие-то предварительные вещи. Он уточнил, что это касается любого человека и предприятия в Украине.

На вопрос о том, считает ли он такую позицию генпрокурора политическим преследованием, Арахамия ответил, что он не юрист, однако считает это "политическим и странным месседжем", что, по его мнению, неприемлемо для генпрокурора.

Он также прокомментировал расследование Схем по ТЭС Ахемтова – сказал, что оно его "возмутило", и сейчас, как ему известно, нардепы собирают обращения в соответствующие органы для проверки этой информации и принятия необходимых мер.

  • 26 ноября на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что власти получили информацию, что в Украине на 1-2 декабря якобы готовят госпереворот с участием Ахметова. Зеленский не исключает, что бизнесмен может не знать, что его вовлекают в госпереворот.
  • Ахметов назвал это заявление "сплошной ложью".
  • 29 ноября СБУ открыла дело о подготовке захвата госвласти.
  • 1 декабря у стен Офиса президента прошла акция протеста оппозиции против политики Зеленского. Госпереворот не случился.

Читайте также: Зеленский ударил по Ахметову и (не) попал по всем украинцам. Что в "налоговом законе"?

Оксана Житнюк
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Ирина Венедиктова генпрокурор ОГП ринат ахметов Давид Арахамия
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