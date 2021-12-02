Венедиктова "активизирует" уголовные дела против окружения Ахметова – источник

Генпрокурор Ирина Венедиктова распорядилась "активизировать" расследование ряда дел против компаний и физлиц "из орбиты владельца нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики и т.д.". Об этом Венедиктова написала в Facebook.

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Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о бизнесмене Ринате Ахметове.

"Большой бизнес в скорлупе политики и собственных СМИ будет уважать закон", – написала Венедиктова.

По ее словам, в последние недели "мы с вами стали телезрителями разнообразных необычных шоу". "У многих возникает чувство, что мы не только смотрим эти шоу на ТВ, но и принимаем в них участие", – написала Венедиктова.

По ее мнению, "в условиях общественного и политического шторма Офис генпрокурора не должен отсиживаться в стороне".

"Повторюсь и подчеркну – я никого не называю мятежником, олигархом или правонарушителем, но я имею право в столь острый для страны момент активизировать расследование целого ряда уголовных производств для того, чтобы убедиться в целесообразности принятых решений прокурорами разных уровней в отношении субъектов хозяйствования и отдельных лиц из орбиты владельца нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики и т. д." – написала Венедиктова.

По ее словам, ОГП провел предварительный анализ всего массива уголовных производств и выяснил, что речь идет о более чем 200 делах.

"Мы имеем в виду почти все крупные предприятия в сфере угольной промышленности и энергетики из орбиты этого влиятельного человека. Ориентировочные суммы нанесенного государству ущерба исчисляются миллиардами гривень" — уточнила генпрокурор.

Она сообщила, что "с целью персонифицировать ответственность" войдет в группы прокуроров по основным и наиболее резонансным делам.

СПРАВКА. 5 ноября 2021 года Зеленский подписал антиолигархический закон. Он, в том числе, может коснуться Ахметова. После принятия закона отношения олигарха и ОП резко ухудшились: депутаты СН стали реже появляться в эфирах, а на ток-шоу стало больше критики в адрес СН и президента. Депутат СН Чернев заявил, что Ахметов "перешел к открытому противостоянию" с президентом, формируя пул противников Зеленского на своих каналах. По его мнению, Ахметов также может прибегнуть к созданию проблем в энергетике, "ведь он контролирует 70% ТЭС и ТЭЦ". Недавно Зеленский заявил, что энергокризиса удастся избежать, а обращаясь к олигархам (не называя имени) сообщил, что у него "терпение скоро лопнет".

26 ноября на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что власти получили информацию, что в Украине на 1-2 декабря якобы готовят госпереворот с участием Ахметова. Зеленский не исключает, что бизнесмен может не знать, что его вовлекают в госпереворот.

Ахметов назвал это заявление "сплошной ложью".

29 ноября СБУ открыла дело о подготовке захвата госвласти.

1 декабря у стен Офиса президента прошла акция протеста оппозиции против политики Зеленского. Госпереворот не случился.

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Вадим Ребрина , Юрий Смирнов

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