Акция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фото

Завершилась акция протеста в Киеве, которая длилась весь день 1 декабря в центре города.

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В полиции заявили, что протесты прошли без нарушений правопорядка.

В акциях приняли участие несколько тысяч человек.

Утром возле здания Верховной Рады состоялся митинг движения SaveФОП.

В 19:00 на Майдане Незалежности началась акция "Защити Украину – останови переворот".

Перед протестующими выступили журналист Юрий Бутусов и экс-секретарь СНБО времен пятого президента Александр Турчинов.

Организаторы митингов объявили бессрочную акцию: за полную перезагрузку власти, в том числе отставку президента Зеленского.

После митинга протестующие прошли к Офису президента.

Около 22:00 акции завершились.

Лига вела хронику происходящего: Переворота не случилось. Чем закончились акции на Майдане: весь день в одной хронике