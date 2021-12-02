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02.12.2021, 00:05

Акция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фото

Цей матеріал також доступний українською
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Акция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фотоАкция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фотоАкция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фотоАкция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фотоАкция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фотоАкция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фотоАкция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фотоАкция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фотоАкция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фотоАкция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фотоАкция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фотоАкция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фотоАкция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фотоАкция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фотоАкция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фото
Акция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фотоАкция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фотоАкция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фотоАкция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фотоАкция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фотоАкция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фотоАкция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фотоАкция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фотоАкция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фотоАкция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фотоАкция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фотоАкция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фотоАкция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фотоАкция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фотоАкция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фото
Акция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фотоАкция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фотоАкция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фотоАкция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фотоАкция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фотоАкция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фотоАкция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фотоАкция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фотоАкция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фотоАкция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фотоАкция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фотоАкция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фотоАкция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фотоАкция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фотоАкция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фото

Завершилась акция протеста в Киеве, которая длилась весь день 1 декабря в центре города.

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В полиции заявили, что протесты прошли без нарушений правопорядка.

В акциях приняли участие несколько тысяч человек. 

Утром возле здания Верховной Рады состоялся митинг движения SaveФОП. 

В 19:00 на Майдане Незалежности началась акция "Защити Украину – останови переворот". 

Перед протестующими выступили журналист Юрий Бутусов и экс-секретарь СНБО времен пятого президента Александр Турчинов.

Организаторы митингов объявили бессрочную акцию: за полную перезагрузку власти, в том числе отставку президента Зеленского.

После митинга протестующие прошли к Офису президента.

Около 22:00 акции завершились.

Лига вела хронику происходящего: Переворота не случилось. Чем закончились акции на Майдане: весь день в одной хронике

  • 21 ноября, в День Достоинства и Свободы, в Киеве возле Офиса президента состоялась акция, участники которой потребовали уволить главу Офиса президента Андрея Ермака до 1 декабря. В противном случае пообещали объявить бессрочную акцию протеста с требованием импичмента президента Владимира Зеленского.
  • 26 ноября на пресс-конференции Зеленский заявил, что власть получила информацию, будто в Украине готовят госпереворот 1 декабря с участием бизнесмена Рината Ахметова. Бизнесмен назвал это заявление "сплошной ложью". 
  • 29 ноября СБУ заявила, что проводит досудебное расследование в деле о "приготовлении отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти".
  • 30 ноября первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что в разных регионах людям якобы предлагают по 1000 грн за участие в "госперевороте".
  • В тот же день, накануне протестов, министр внутренних дел Денис Монастырский призвал украинцев, которые собираются участвовать в акциях, соблюдать правопорядок и руководствоваться чувством гражданской ответственности.
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Теги: акция протеста, госпереворот, Владимир Зеленский
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