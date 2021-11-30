Акции 1 декабря. Глава МВД обратился к украинцам: Мы уважаем вас и ждем уважения к себе
На 1 декабря в Украине запланированы массовые акции протеста. В связи с этим министр внутренних дел Денис Монастырский обратился к гражданам Украины. Обращение главы МВД опубликовано в Facebook.
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Монастырский призвал украинцев, которые собираются участвовать в акциях, соблюдать правопорядок и руководствоваться чувством гражданской ответственности.
"Я – участник обоих Майданов, и для меня право на волеизъявление, свободу мирного собрания и соблюдение прав и свобод граждан имеют высокую ценност", – написал министр.
Он отметил, что в Нацполиции и Нацгвардии есть люди, которые участвовали в революциях, а также много тех, кто участвовал в боях на Донбассе.
"Можете не сомневаться, что те, кто сейчас стоит на службе общественного порядка, с уважением относятся к выявлению гражданской позиции и ожидают уважения к себе", – подчеркнул Монастырский.
Он напомнил, что цель правоохранителей – обеспечение безопасности людей и они делают все для недопущения провокаций.
В Telegram патрульной полиции Киева опубликовали карту и названия улиц, на которых 1 декабря могут ограничить движение транспорта.
Временные ограничения движения транспорта возможны на улицах: Крещатик, Михайловской, Шовковичной, Лютеранской, Круглоуниверситетской, Архитектора Городецкого, Заньковецкой, Садовой, Институтской, Липской.
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