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Акции 1 декабря. Глава МВД обратился к украинцам: Мы уважаем вас и ждем уважения к себе

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2021, 20:07
Акции 1 декабря. Глава МВД обратился к украинцам: Мы уважаем вас и ждем уважения к себе - Фото
Денис Монастырский (Фото: пресс-служба МВД)

На 1 декабря в Украине запланированы массовые акции протеста. В связи с этим министр внутренних дел Денис Монастырский обратился к гражданам Украины. Обращение главы МВД опубликовано в Facebook. 

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Монастырский призвал украинцев, которые собираются участвовать в акциях, соблюдать правопорядок и руководствоваться чувством гражданской ответственности.

"Я – участник обоих Майданов, и для меня право на волеизъявление, свободу мирного собрания и соблюдение прав и свобод граждан имеют высокую ценност", – написал министр.

Он отметил, что в Нацполиции и Нацгвардии есть люди, которые участвовали в революциях, а также много тех, кто участвовал в боях на Донбассе.

"Можете не сомневаться, что те, кто сейчас стоит на службе общественного порядка, с уважением относятся к выявлению гражданской позиции и ожидают уважения к себе", – подчеркнул Монастырский.

Он напомнил, что цель правоохранителей – обеспечение безопасности людей и они делают все для недопущения провокаций.

Акции 1 декабря. Глава МВД обратился к украинцам: Мы уважаем вас и ждем уважения к себе

В Telegram патрульной полиции Киева опубликовали карту и названия улиц, на которых 1 декабря могут ограничить движение транспорта.

Временные ограничения движения транспорта возможны на улицах: Крещатик, Михайловской, Шовковичной, Лютеранской, Круглоуниверситетской, Архитектора Городецкого, Заньковецкой, Садовой, Институтской, Липской.

Нажмите на карту, чтобы ее увеличить

Акции 1 декабря. Глава МВД обратился к украинцам: Мы уважаем вас и ждем уважения к себе

  • 21 ноября, в День Достоинства и Свободы, в Киеве возле Офиса президента состоялась акция, участники которой потребовали уволить главу Офиса президента Андрея Ермака до 1 декабря. В противном случае пообещали объявить бессрочную акцию протеста с требованием импичмента президента Владимира Зеленского.
  • 26 ноября на пресс-конференции Зеленский заявил, что власть получила информацию, будто в Украине готовят госпереворот 1 декабря с участием бизнесмена Рината Ахметова. Бизнесмен назвал это заявление "сплошной ложью". 
  • 29 ноября СБУ заявила, что проводит досудебное расследование в деле о "приготовлении отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти".
  • Ранее сегодня, 30 ноября, первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что в разных регионах людям якобы предлагают по 1000 грн за участие в "госперевороте".
Наталия Медведева
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