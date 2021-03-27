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Арестованного Семенченко доставили из СИЗО в больницу – адвокат

27.03.2021, 17:41
Арестованного Семенченко доставили из СИЗО в больницу – адвокат - Фото
Семен Семенченко (скриншот видео)

Бывшего народного депутата Семена Семенченко, которого накануне арестовали по делу о создании частной военной компании, привезли из СИЗО в больницу для обследования. Об этом LIGA.net сообщил его адвокат Влад Добош.

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По его словам, Семенченко стало плохо, поэтому его под конвоем доставили в больницу. После прохождения обследования его вернут в СИЗО, сказал адвокат. При этом Добош заявил, что его не пускают к подзащитному.

"К Семена Семенченко в больницу не пускает конвой, а конвою приказал какой-то начальник, мотивируя, что суббота – выходной день и у них инструкция", – написал адвокат в Facebook.

По словам Добоша, в связи с этим он подал заявление о вмешательстве в работу защитника.

В чем причина недомогания Семенченко, адвокат не сообщил, сославшись на то, что медицинский диагноз — это персональные данные, разглашение которых запрещено законом.

  • 24 марта СБУ заявила, что Семенченко и внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко были одними из организаторов ЧВК и создателями схемы поставок оружия.
  • Было проведено около 80 обысков, изъято оружие и боеприпасы. Семенченко, Шевченко и другим людям сообщили о подозрении, заявили в спецслужбе. 
  • В расследовании программы Слідство.Інфо говорится, что организация Донкорп Украина, связанная с Семенченко, выполняла задания "в интересах бизнесмена Игоря Коломойского".
  • Вчера суд избрал Шевченко меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога внештатного агента НАБУ Евгения Шевченко.
  • "Не собираюсь заворачиваться в пледик, ехать за границу или прятаться от следствия", – заявил Семенченко.
  • Вчера суд избрал ему меру пресечения в виде ареста без альтернативы залога. 
Вадим Ребрина
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чвк семен семенченко
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