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Арестович о новом заявлении Лукашенко: Петляет. Это уступка российскому давлению

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2022, 22:00
Арестович о новом заявлении Лукашенко: Петляет. Это уступка российскому давлению - Фото
Алексей Арестович (Скриншот видео)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что заявление беларуского диктатора Александра Лукашенко о создании южного оперативного командования у границ с Украиной – это некая уступка давлению РФ, но сам он в бой вступать не спешит. Об этом Арестович сказал в интервью Марку Фейгину.

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"Александр Григорчьевич петляет. Я думаю, это уступка российскому давлению – мол, смотрите, я даже оперативное командование создал целое. Но в бой он вступать не спешит, мягко говоря", – сказал Арестович.

Он отметил, что Украина пока не видит признаков формирования ударных группировок или каких-либо действий со стороны Беларуси в отношении Киева или севера Украины. Он добавил, что "можно опасаться, но не бояться".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире общенационального телемарафона тоже усомнился в том, что Лукашенко пойдет на то, чтобы ввести свои войска в Украину.

Он подчеркнул, что Украина хорошо осведомлена о ситуации на украинско-беларуской границе и понимает все мотивы, которые побуждают Лукашенко к подобным заявлением.

"Это типичное поведение для нынешнего руководства Беларуси. Это как собака на сене – одновременно ты и хочешь и не хочешь, можешь и не можешь", – сказал Подоляк.

По его мнению, Лукашенко привык за 25 лет власти к подобным постоянным провокациям и заявлениям, и это по большей части делается для партнеров Беларуси. Подоляк считает, что зайти на территорию Украины для беларуской армии будет "самоубийственно", а для Лукашенко после приказа о наступлении "карьера последнего диктатора Европы" закончится "очень и очень неожиданно".

  • Сегодня Лукашенко дал указание руководителям армии "немедленно" создать южное оперативное командование у границ с Украиной.
Оксана Житнюк
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