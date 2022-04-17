Арестович: У российских командиров размылась воля воевать, раньше была, а теперь ее нет

Россия психологически проиграла войну, у командиров оккупационной армии РФ пропала воля воевать. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.

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По словам Арестовича, смятение и растерянность командиров российских оккупантов проявляются в расположении войск на месте, в выдвижении, в операциях, которые они пытаются проводить и отдельных выступлениях.

"Командование потерялось вместе с политическим руководством. И, честно говоря, не может выбрать, что делать", – сказал советник главы ОП.

Арестович уверен, что россияне действуют по инерции – создают запасы, системы управления и огневого поражения.

"Размылась воля. Не чувствуется железной воли в действиях командиров. Как она была в начале? В начале они несли бешеные потери, но проявляли стальную волю", – заявил Арестович и привел пример оккупации Херсона.

"Сейчас этой воли нет. Они психологически проиграли. Все... Они надломились", – думает Арестович.

По его мнению, старшие военные оккупационной армии находятся в настроении "делайте что хотите".

"Такое ощущение, что Дворников их гонит-гонит, а они не гонятся и не гонятся... Ну посмотрим, куда-то они должны пойти, потому что все глупости должны быть сделаны до конца", – сказал советник главы ОП.

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Наталия Медведева

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