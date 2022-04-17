UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Арестович: У российских командиров размылась воля воевать, раньше была, а теперь ее нет

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2022, 02:43
Арестович: У российских командиров размылась воля воевать, раньше была, а теперь ее нет - Фото
Алексей Арестович (скриншот видео Alexey Arestovych, YouTube)

Россия психологически проиграла войну, у командиров оккупационной армии РФ пропала воля воевать. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Арестовича, смятение и растерянность командиров российских оккупантов проявляются в расположении войск на месте, в выдвижении, в операциях, которые они пытаются проводить и отдельных выступлениях.

"Командование потерялось вместе с политическим руководством. И, честно говоря, не может выбрать, что делать", – сказал советник главы ОП.

Арестович уверен, что россияне действуют по инерции – создают запасы, системы управления и огневого поражения.

"Размылась воля. Не чувствуется железной воли в действиях командиров. Как она была в начале? В начале они несли бешеные потери, но проявляли стальную волю", – заявил Арестович и привел пример оккупации Херсона.

"Сейчас этой воли нет. Они психологически проиграли. Все... Они надломились", – думает Арестович. 

По его мнению, старшие военные оккупационной армии находятся в настроении "делайте что хотите".

"Такое ощущение, что Дворников их гонит-гонит, а они не гонятся и не гонятся... Ну посмотрим, куда-то они должны пойти, потому что все глупости должны быть сделаны до конца", – сказал советник главы ОП.

Читайте также: Генштаб ВСУ рассказал о ситуации на Донбассе: под Изюмом стянули 22 БТГр армии РФ

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Арестович наступление война
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 