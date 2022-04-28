Арестович: В СССР расстреляли бы за такую войну. Наступление россиян – неуспешная операция

Российское наступление на востоке и юге Украины – неуспешная операция, несмотря на некоторое продвижение вглубь территории. Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину по итогам 27 апреля.

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"В направлении Изюма, от Изюма до Краматорск-Славянск, ну скорее на Барвенково, туда чуть левее продвинулись российские войска – заняли 20 квадратных километров", – сказал Арестович.

Он напомнил нормы темпов продвижения армейских операций, которые действовали в советское время.

По словам Арестовича, в СССР было требование – при армейской операции, численностью 50-80 тысяч военных, успехом считалось продвижение войск за 20 суток на 200-250 км.

"Они примерно проводят там армейскую операцию, она идет с 4 апреля на Изюмском направлении. За это время они продвинулись на 12-17 километров. В Советском Союзе их бы расстреляли за такую войну", – сказал советник главы ОП.

Арестович отметил, что российские оккупанты могут еще продвигаться вглубь Украины, потому что на южном и восточном направлениях у них локальное превосходство, но это не говорит об успехе операции россиян.

"Это абсолютно неуспешная операция.... Успешность или неуспешность измеряется на войне не количеством занятых километров – как в шахматах, вы можете мат поставить, не заняв ни одной клетки", – сказал советник главы ОП.

Он подчеркнул, что успех определяется эффективностью уничтожения противника, и в этом Украина значительно превосходит российскую армию.

"А низкие темпы продвижения показывают неуспех противника – потому что они не выполняют цели своей операции – ни военные, ни политические, которые перед ними ставили", – сказал Арестович.

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Наталия Медведева

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