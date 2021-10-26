Арахамия: Президентская республика – личная позиция Данилова, запроса общества нет

Идея превращения Украины из парламентско-президентской республики в жесткую президентскую – личная инициатива секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова. Такие вопросы должны обсуждаться на референдуме, если будет запрос общества, заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире программы Хард с Влащенко на канале Украина 24.

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"Это – личная позиция Данилова. Насколько мне известно, эту информацию он ни с кем не согласовывал. Это его личное мнение", – прокомментировал Арахамия идею Данилова о президентской республике.

Глава СН считает, что вопросы о форме правления должны решаться исключительно на референдуме.

"Теоретически, если у общества есть такая потребность, то это можно решать на референдуме. Но, насколько мне известно, такой потребности нет, даже большой дискуссии в обществе нет. Это просто слова Данилова, которые не имеют никакой компании", – добавил Арахамия.

25 октября Данилов заявил, что выступает за жесткую президентскую республику, в которой глава государства возглавляет исполнительную ветвь власти. По его мнению, при такой форме правления "есть ответственный человек, который понимает, на что он идет".

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Марк Сировой

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