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Арахамия: Президентская республика – личная позиция Данилова, запроса общества нет

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2021, 07:54
Арахамия: Президентская республика – личная позиция Данилова, запроса общества нет - Фото
Давид Арахамия (скриншот видео Україна 24, YouTube)

Идея превращения Украины из парламентско-президентской республики в жесткую президентскую – личная инициатива секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова. Такие вопросы должны обсуждаться на референдуме, если будет запрос общества, заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире программы Хард с Влащенко на канале Украина 24.

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"Это – личная позиция Данилова. Насколько мне известно, эту информацию он ни с кем не согласовывал. Это его личное мнение", – прокомментировал Арахамия идею Данилова о президентской республике.

Глава СН считает, что вопросы о форме правления должны решаться исключительно на референдуме.

"Теоретически, если у общества есть такая потребность, то это можно решать на референдуме. Но, насколько мне известно, такой потребности нет, даже большой дискуссии в обществе нет. Это просто слова Данилова, которые не имеют никакой компании", – добавил Арахамия.

Читайте также: "СНБО не проходит как "одобрямс". Интервью Данилова – за минуту

Марк Сировой
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Слуга народа президентская республика Давид Арахамия Алексей Данилов
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