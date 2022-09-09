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Армия Беларуси вряд ли вторгнется в Украину, несмотря на учения — британская разведка

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2022, 12:20
Армия Беларуси вряд ли вторгнется в Украину, несмотря на учения — британская разведка - Фото
Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба диктатора)

Маловероятно, что учения армии Беларуси вдоль границы с Украиной являются признаком подготовки к прямому вступлению в войну. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики отметили, что 8 сентября беларуская армия начала плановые учения по "возвращению территории, захваченной силами противника" и обеспечению безопасности своих границ — они продлятся до 14 сентября.

Военные маневры пройдут недалеко от Бреста, вокруг Минска и в Витебской области. 

Британцы заявляют, что хотя использование Россией территории Беларуси сыграло важную роль в провале наступления на Киев после 24 февраля, армия РБ имеет ограниченные наступательные возможности. 

Маловероятно, что эти учения являются признаком подготовки к непосредственному участию Беларуси в войне против Украины, констатировали в сводке.

  • 1 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что замыслом командно-штабного учения предполагается освобождение части утраченной территории условной страны, и не исключено, что подразумеваются приграничные районы Житомирской, Волынской и Ровенской областей. При этом вероятность нового наступления с территории Беларуси "остается низкой".
  • В Офисе президента отреагировали на учения беларуской армии: советник главы ОП Михаил Подоляк посоветовал военным армии Лукашенко "учиться эффективно сдаваться в плен".
  • Лукашенко и его режим нужно привлечь к ответственности за соучастие в войне России против Украины, заявили в посольстве США в Беларуси. 

Читайте также: Лукашенко проговорился, когда заявил о "конфликте" между Зеленским и военными — Подоляк

Дмитро Гриниченко
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война беларусь британская разведка
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