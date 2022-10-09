Армия и полиция Германии начинают расследование диверсии на балтийских газопроводах

Полиция и военно-морские силы Германии приступили к разведывательной операции для выяснения обстоятельств диверсии на газопроводах в Балтийском море. Об этом пишет Tagesschau.

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Письмо минобороны ФРГ в комиссию по обороне бундестага о начале такой операции первыми опубликовали телерадиокомпании WDR и NDR.

В операции предполагается задействовать водолазов и спецтехнику для выявления повреждений трубопроводов. Логистику будут обеспечивать корабли бундесвера – минный тральщик Dillingen и многоцелевое судно Mittelgrund.

6 октября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что по доступной европейским правительствам информации, диверсия на газопроводах Северный поток и Северный поток 2, скорее всего, была делом рук российских спецслужб.

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Сергій Бережний

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