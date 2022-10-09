Армия и полиция Германии начинают расследование диверсии на балтийских газопроводах
09.10.2022, 21:04
Утечка газа из разрушенного Северного потока (скриншот из видео армии Швеции)
Полиция и военно-морские силы Германии приступили к разведывательной операции для выяснения обстоятельств диверсии на газопроводах в Балтийском море. Об этом пишет Tagesschau.
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Письмо минобороны ФРГ в комиссию по обороне бундестага о начале такой операции первыми опубликовали телерадиокомпании WDR и NDR.
В операции предполагается задействовать водолазов и спецтехнику для выявления повреждений трубопроводов. Логистику будут обеспечивать корабли бундесвера – минный тральщик Dillingen и многоцелевое судно Mittelgrund.
СПРАВКА. Вечером 26 сентября 2022 года операторы газопроводов ПП-1 и ПП-2 сообщили о падении давления на трех из четырех нитей. Была зафиксирована утечка газа в двух местах в Балтийском море недалеко от острова Борнхольм. Сейсмологи зарегистрировали подводные взрывы на маршрутах газопроводов, первый в 02:03, второй в 19:04. ЦРУ предостерегало ФРГ об угрозе атак на газопроводы за несколько недель до них. Bild пишет, что диверсию на дне Балтики могли провести подводники или дроны ГРУ. Вечером 28 сентября обнаружили четвертое место разрыва труб. 6 октября прокуратура Швеции заявила, что результаты осмотра места происшествия подтверждают предположение о диверсии.
- 6 октября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что по доступной европейским правительствам информации, диверсия на газопроводах Северный поток и Северный поток 2, скорее всего, была делом рук российских спецслужб.
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