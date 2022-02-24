Армия приняла бой. Украина стоит обеими ногами на земле и продолжает защищаться – Кулеба

Украинская оборона не рухнула под полномасштабной атакой российской армии — украинская армия приняла бой. Об этом в последнем сообщении пишет глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Последнее обновление. Нет, это не вторжение России только на восток Украины, а полномасштабная атака с нескольких направлений", – пишет министр, поправляя некоторые западные СМИ, которые не совсем понимают, что происходит.

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"Нет, украинская оборона не рухнула. Украинская армия приняла бой. Украина стоит обеими ногами на земле и продолжает защищаться", – подчеркнул Кулеба.

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Евгений Пилипенко

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