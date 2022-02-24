Армия приняла бой. Украина стоит обеими ногами на земле и продолжает защищаться – Кулеба
24.02.2022, 12:56
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)
Украинская оборона не рухнула под полномасштабной атакой российской армии — украинская армия приняла бой. Об этом в последнем сообщении пишет глава МИД Дмитрий Кулеба.
"Последнее обновление. Нет, это не вторжение России только на восток Украины, а полномасштабная атака с нескольких направлений", – пишет министр, поправляя некоторые западные СМИ, которые не совсем понимают, что происходит.
Читайте также: Вторжение России в Украину. Главные новости – хроника
"Нет, украинская оборона не рухнула. Украинская армия приняла бой. Украина стоит обеими ногами на земле и продолжает защищаться", – подчеркнул Кулеба.
Читайте также: Госспецсвязи призвала мобильных операторов не отключать связь при отсутствии средств
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии