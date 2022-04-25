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Армия РФ истощена Мариуполем и не может добиться прорыва на Донбассе – британская разведка

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25.04.2022, 08:39
Армия РФ истощена Мариуполем и не может добиться прорыва на Донбассе – британская разведка - Фото
Вокзал в Мариуполе. Фото - горсовет Мариуполя

Украинская оборона Мариуполя истощила многие российские подразделения и снизила их боеспособность, считают в британской разведке. Решение осаждать "Азовсталь" вместо атаки означает невозможность передислокации российских подразделений, многие из которых остаются закрепленными в Мариуполе.

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В британском министерстве обороны также сообщают, что Россия добилась незначительных успехов после сосредоточения на полной оккупации Донбасса. Без достаточной материально-технической и боевой поддержки РФ не может добиться значительного прорыва.

Что касается масштабов российских потерь, то в британской разведке считают, что государство-агрессор пытается их скрыть. Об этом свидетельствует то, что минобороны РФ предложило, чтобы выплаты компенсаций семьям погибших солдат контролировали военные, а не гражданские чиновники.

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война британская разведка блокада Мариуполя
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