Армия РФ недосчитается 730 военных и 17 артсистем: Генштаб обновил потери

Общие потери россиян в живой силе составили 460 260 человек

Иллюстративное фото: ресурс оккупантов

За минувшие сутки российские оккупанты потеряли примерно 730 военных, 17 артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин и другую военную технику. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Общие боевые потери России на 22 апреля 2024 года ориентировочно составили:

→ личного состава – около 460 260 (+730);

→ танков – 7237 (+7);

→ боевых бронированных машин – 13 904 (+8);

→ артиллерийских систем – 11 736 (+17);

→ РСЗО − 1046 (+0);

→ средств ПВО – 768 (+1);

→ самолетов – 348 (+0);

→ вертолетов − 325 (+0);

→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 9384 (+5);

→ крылатых ракет – 2117 (+2);

→ кораблей/катеров − 26 (+0);

→ подлодок – 1 (+0);

→ автомобильной техники и автоцистерн – 15 812 (+27);

→ специальной техники – 1934 (+8).

22 марта 2024 года командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк заявил, что Россия создает новую группировку из более 100 000 человек для возможного наступления.

3 апреля генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил, что Россия постоянно наращивает военную мощь, а также готова жертвовать большим количеством людей и вооружений за незначительные продвижения на фронте.

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