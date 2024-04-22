Россияне ночью атаковали Одесскую область "шахедами": есть попадания

Николай Олещук сообщил, что силы ПВО сбили пять беспилотников из семи

Охота на "шахеды" (Фото: Анатолий Штефан/Facebook)

В ночь на 22 апреля российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив беспилотники типа "шахед". Часть дронов удалось сбить, однако есть попадания. Об этом сообщили Силы обороны юга.

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По данным ОК "Юг", ночью с временно оккупированного Крыма оккупанты направили ударные дроны на Одесскую область. Силы противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников.

Но есть и попадания. Вражеские "шахеды" ударили по территории фермерского хозяйства. Повреждены складские здания и сельскохозяйственная техника. Люди не пострадали.

Командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Онищук отметил, что в ночь на 22 апреля враг применил семь БпЛА типа "шахед". В результате боевой работы подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины уничтожены пять беспилотников. Все дроны сбиты в Одесской области.

20 апреля в результате очередного ракетного удара по Одессе пострадали восемь человек. Возникли пожары в частном секторе, разрушены жилые дома.

Днем 21 апреля Россия нанесла ракетный удар по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры Одессы, в результате чего пострадали четыре человека.

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