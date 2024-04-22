Росіяни вночі атакували Одеську область "шахедами": є влучання

Микола Олещук повідомив, що сили ППО збили п'ять безпілотників з семи

Полювання на "шахеди" (Фото: Анатолій Штефан/Facebook)

У ніч проти 22 квітня російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши безпілотники типу "шахед". Частину дронів вдалося збити, однак є влучання. Про це повідомили Сили оборони півдня.

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За даними ОК "Південь", вночі з тимчасово окупованого Криму окупанти спрямували ударні дрони на Одеську область. Сили протиповітряної оборони знищили п’ять безпілотників.

Але є влучання. Ворожі "шахеди" поцілили по території фермерського господарства. Пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку. Люди не постраждали.

Командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Онищук зазначив, що в ніч проти 22 квітня ворог застосував сім БпЛА типу "шахед". В результаті бойової роботи підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено п'ять безпілотників. Усі дрони збито в Одеській області.

20 квітня внаслідок чергового ракетного удару по Одесі постраждали восьмеро людей. Виникли пожежі в приватному секторі, зруйновано житлові будинки.

Вдень 21 квітня Росія завдала ракетного удару по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури Одеси, внаслідок чого постраждали чотири людини.

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