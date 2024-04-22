Армія РФ недорахується 730 військових та 17 артсистем: Генштаб оновив втрати

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

За минулу добу російські окупанти втратили приблизно 730 військових, 17 артилерійських систем, вісім бойових броньованих машин та іншу військову техніку. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

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Загальні бойові втрати Росії на 22 квітня 2024 року орієнтовно склали:

→ особового складу − близько 460 260 (+730);

→ танків − 7237 (+7);

→ бойових броньованих машин − 13 904 (+8);

→ артилерійських систем − 11 736 (+17);

→ РСЗВ − 1046 (+0);

→ засобів ППО − 768 (+1);

→ літаків − 348 (+0);

→ гелікоптерів − 325 (+0);

→ БпЛА оперативно-тактичного рівня − 9384 (+5);

→ крилатих ракет − 2117 (+2);

→ кораблів/катерів − 26 (+0);

→ підводних човнів − 1 (+0);

→ автомобільної техніки та автоцистерн − 15 812 (+27);

→ спеціальної техніки − 1934 (+8).

22 березня 2024 року командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив, що Росія створює нове угруповання з понад 100 000 осіб для можливого наступу.

3 квітня генеральний секретар НАТО Столтенберг заявив, що Росія постійно нарощує військову міць, а також готова жертвувати великою кількістю людей та озброєнь за незначні просування на фронті.

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