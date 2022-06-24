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Армия РФ неудачно наступала под Северодонецком и хочет разминировать Бердянск – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2022, 07:45
Армия РФ неудачно наступала под Северодонецком и хочет разминировать Бердянск – Генштаб - Фото
Российский оккупант в Бердянске (фото - ЕРА)

Армия России провела неудачное наступление в районе Боровского под Северодонецком, а также пытается разминировать порт временно оккупированного Бердянска. Об этом сообщает в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Слобожанщина

На Харьковском направлении враг активизировал деятельность ДРГ, бил из артиллерии в районе Харькова, Старого Салтова, Коробочкиного, Печенегов, Дементеевки и Золочева. На Славянском – обстреливает гражданскую инфраструктуру в районах Богородичного, Краснополья, Курульки, Червоного, Ридного и Червоной Поляны.

Донбасс

На Северодонецком – РФ бьет из танков, минометов, артиллерии возле Лисичанска, Северодонецка, Белой Горы, Волчеяровки, Спорного и Берестового, нанесла авиаудары по Лисичанску и Боровскому, продолжаются бои за Северодонецк. Украинские защитники остановили наступление РФ в районе Боровского. Россияне также пытаются наступать в районе Мирной Долины, боевые действия продолжаются.

Армия РФ неудачно наступала под Северодонецком и хочет разминировать Бердянск – Генштаб

Бахмутское – враг обстреливал украинские позиции из артиллерии, пытается улучшить тактическое положение и взять под огневой контроль пути сообщения. На Новопавловском – РФ вела огонь в районах Антоновки, Угледара и Золотой Нивы, украинские военные уничтожили вражеские ДРГ – их остатки разбежались.

На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях РФ активных боевых действий не вела, обстреливал украинские войска, чтобы помешать их переброске на другие направления. Россияне пытаются разминировать порт Бердянска для логистического обеспечения.

Юг

На Южнобугском направлении РФ активных боевых действий не вела, обороняется и пытается вести контрбатарейную борьбу. Россияне нанесли авиаудар в районе Белой Криницы – украинская авиация ответила пятью авиаударами по скоплению врага. Украинские партизаны продолжают сопротивление.

РФ не отказалась от попыток удержать временно оккупированные территории и создать условия для возобновления наступления в Николаевской области.

Север

В Беларуси – наращивание системы инженерно-фортификационного оборудования оборонных позиций в приграничных районах с Украиной и странами ЕС. На Северском направлении РФ обстреляла гражданскую и военную инфраструктуру в приграничье Сумской области.

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Марк Сировой
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северодонецк лисичанск армия рф бердянск войска россии
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