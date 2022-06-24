Украинская авиация нанесла пять ударов по югу: уничтожена артиллерия, оккупанты, техника

Украинская боевая авиация вчера нанесла пять ударов по армии России на южном направлении. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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По данным военных, в результате авиаударов уничтожены 44 российских оккупанта, две 155-мм пушки "Гиацинт-Б" и "Мста-Б", несколько единиц бронированной и автомобильной техники.

В целом отметается, что на юге враг активных боевых действий не вел и новых ударных группировок не создавал. Армия РФ продолжает оборону и контрбатарейную борьбу. При этом она использует ракетные удары для психологического давления – бьет по больницам, спортшколам, стадионам и другим соцобъектам. Украинские силы сбивают ракеты.

Также в ОК сообщают, что партизаны продолжают сопротивление на оккупированных территориях.

На Николаевском направлении враг развернул артиллерийские подразделения для поддержки своих сил, но их планы "довольно очевидны и получают адекватный ответ", заверяют военные.

В Черном море штормовые погодные условия заставляют россиян время от времени укрываться в пунктах базирования. Сейчас в море находятся четыре ракетных и три больших десантных корабля. Из-за шторма также возможен дрейф мин.

В Конгрессе США внесли законопроект об обучении украинских летчиков на истребителях F-15 и F-16.

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Марк Сировой

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