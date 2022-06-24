UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинская авиация нанесла пять ударов по югу: уничтожена артиллерия, оккупанты, техника

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2022, 06:47
Украинская авиация нанесла пять ударов по югу: уничтожена артиллерия, оккупанты, техника - Фото
МиГ-29МУ1 (фото - Укроборонпром)

Украинская боевая авиация вчера нанесла пять ударов по армии России на южном направлении. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным военных, в результате авиаударов уничтожены 44 российских оккупанта, две 155-мм пушки "Гиацинт-Б" и "Мста-Б", несколько единиц бронированной и автомобильной техники.

В целом отметается, что на юге враг активных боевых действий не вел и новых ударных группировок не создавал. Армия РФ продолжает оборону и контрбатарейную борьбу. При этом она использует ракетные удары для психологического давления – бьет по больницам, спортшколам, стадионам и другим соцобъектам. Украинские силы сбивают ракеты.

Также в ОК сообщают, что партизаны продолжают сопротивление на оккупированных территориях.

На Николаевском направлении враг развернул артиллерийские подразделения для поддержки своих сил, но их планы "довольно очевидны и получают адекватный ответ", заверяют военные.

В Черном море штормовые погодные условия заставляют россиян время от времени укрываться в пунктах базирования. Сейчас в море находятся четыре ракетных и три больших десантных корабля. Из-за шторма также возможен дрейф мин.

Читайте также: "Может, немедленно перейти на F-35". Резников ждет сигнала от Альянса насчет авиации ВСУ

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ Херсон Николаев авиация армия рф юг войска россии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 