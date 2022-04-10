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Армия РФ развернула госпитали, но на поток раненых не хватает медиков: сводка Генштаба ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2022, 07:40
Армия РФ развернула госпитали, но на поток раненых не хватает медиков: сводка Генштаба ВСУ - Фото
Сожженная росийская техника (фото - Генштаб ВСУ)

Армия РФ концентрирует действия на востоке и юге Украины, а также разворачивает военные госпитали в трех областях, где им не хватает медиков. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на начало 46-го дня полномасштабной войны.

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Отмечается, что враг пытается прорвать оборону ВСУ возле Изюма, установить контроль над Мариуполем и улучшить положение войск на Николаевском направлении.

Из-за потерь личного состава и военной техники армия РФ развернула временные госпитали и ремонтные в Харьковской, Запорожской и Херсонкой областях. При этом им не хватает квалифицированных медиков на всех раненых, практически не пополняются запасы лекарств, а ремонтные вынуждены работать круглосуточно, поскольку нестабильны поставки комплектующих.

В Новой Каховке оккупанты печатают в местных типографиях агитматериалы для проведения псевдореферендума о создании "ХНР".

Особенности по направлениям:

– Слобожанское. Частичное блокирование и обстрелы Харькова, переброска дополнительных вражеских подразделений в направлении Изюма.

– Донецкий и Таврийский операционные районы. Обстрелы на большинстве направлений. Штурмовые действия и авиаудары врага в Мариуполе, попытки захватить центр города.

– Южнобугское. Армия РФ безуспешно пытается установить контроль над Александровкой, потерял до ротной тактической группы личного состава и техники. Обстрелы Нововоронцовки, Марьянского, Новогригорьевки, Шевченково.

– Донецкая и Луганская области. Отбито восемь атак: уничтожено четыре танка, восемь единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники.

– Воздух. Воздушные силы поразили 13 целей: три самолета, один вертолет, пять БПЛА и четыре крылатые ракеты.

Также из Ярославской области переброшены рабочие для восстановления железной дороге на временно занятых территориях Харьковской области.

В Мелитопольском районе оккупанты ходят по домам, проверяют документы, наличие автотранспорта, запасы продуктов, проводят допросы, в частности спрашивают о местах работы родственников, требуют данные об экс-силовиках и военных.

В Луганской области оккупанты наращивают принудительную мобилизацию населения на временно оккупированных территориях.

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Марк Сировой
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ВСУ война армия рф генштаб госпитали войска россии
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