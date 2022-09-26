Армия РФ ударила ракетами по Запорожью и окрестностям: фото последствий

Армия России нанесла ракетный удар по Запорожью и поселку возле областного центра. Об этом сообщил в Telegram глава местной ОВА Александр Старух.

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В результате прилетов возникли пожары, есть разрушения объектов инфраструктуры. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, на местах прилетов работают спасатели.

Террор врага стал системным, говорит Старух. Он призывает соблюдать правила воздушной тревоги.

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Марко Сировой

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