Армия РФ ударила ракетами по Запорожью и окрестностям: фото последствий
26.09.2022, 08:45
Ракетный удар РФ по Запорожью, 26.09.22 (фото - Александр Старух, Telegram)
Армия России нанесла ракетный удар по Запорожью и поселку возле областного центра. Об этом сообщил в Telegram глава местной ОВА Александр Старух.
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В результате прилетов возникли пожары, есть разрушения объектов инфраструктуры. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, на местах прилетов работают спасатели.
Террор врага стал системным, говорит Старух. Он призывает соблюдать правила воздушной тревоги.
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- Армия РФ систематически била по Запорожью в течение прошлой недели, выпускала до 10 ракет за раз.
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