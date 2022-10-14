Армия РФ всю ночь обстреливала Днепропетровскую область. ПВО сбила четыре дрона — фото

Российские оккупанты всю ночь обстреливали Днепропетровскую область — силы противовоздушной обороны сбили четыре дрона-камикадзе. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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По его словам, воины воздушного командования "Восток" после полуночи уничтожили четыре дрона-камикадзе над Днепровским и Никопольским районами.

В Синельниковском районе противник обстрелял Межевскую громаду — 51-летний мужчина получил ранение и был госпитализирован. Пострадали промышленное предприятие и жилые дома.

Никопольский район попал под удары из реактивных систем залпового огня "Град", тяжелой артиллерии и дронов. По предварительным данным, пострадавших нет. В Мировской, Червоногригоровской и Першотравенской громадах повреждены частные дома, водовод и линия электропередач.

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Дмитро Гриниченко

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