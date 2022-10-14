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Армия РФ всю ночь обстреливала Днепропетровскую область. ПВО сбила четыре дрона — фото

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 08:21
Армия РФ всю ночь обстреливала Днепропетровскую область. ПВО сбила четыре дрона — фото - Фото
Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото: Валентин Резниченко/Telegram)

Российские оккупанты всю ночь обстреливали Днепропетровскую область — силы противовоздушной обороны сбили четыре дрона-камикадзе. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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По его словам, воины воздушного командования "Восток" после полуночи уничтожили четыре дрона-камикадзе над Днепровским и Никопольским районами. 

В Синельниковском районе противник обстрелял Межевскую громаду — 51-летний мужчина получил ранение и был госпитализирован. Пострадали промышленное предприятие и жилые дома. 

Никопольский район попал под удары из реактивных систем залпового огня "Град", тяжелой артиллерии и дронов. По предварительным данным, пострадавших нет. В Мировской, Червоногригоровской и Першотравенской громадах повреждены частные дома, водовод и линия электропередач. 

Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото: Валентин Резниченко/Telegram)

Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото: Валентин Резниченко/Telegram)

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Дмитро Гриниченко
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война днепропетровская область обстрелы валентин резниченко
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