Армия РФ всю ночь обстреливала Днепропетровскую область. ПВО сбила четыре дрона — фото
Российские оккупанты всю ночь обстреливали Днепропетровскую область — силы противовоздушной обороны сбили четыре дрона-камикадзе. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, воины воздушного командования "Восток" после полуночи уничтожили четыре дрона-камикадзе над Днепровским и Никопольским районами.
В Синельниковском районе противник обстрелял Межевскую громаду — 51-летний мужчина получил ранение и был госпитализирован. Пострадали промышленное предприятие и жилые дома.
Никопольский район попал под удары из реактивных систем залпового огня "Град", тяжелой артиллерии и дронов. По предварительным данным, пострадавших нет. В Мировской, Червоногригоровской и Першотравенской громадах повреждены частные дома, водовод и линия электропередач.
- В ночь на 14 октября армия России нанесла ракетный удар по Запорожью. Оккупанты использовали три ракеты С-300. Из-за обстрела пострадала инфраструктура одного из районов.
- Утром 12 октября российские оккупанты нанесли удар по центральному рынку Авдеевки. По меньшей мере семь человек погибли, еще восемь получили ранения.
- Недавно россияне обстреляли Никополь из реактивных систем залпового огня, используя зажигательные боеприпасы.
Читайте также: Зеленский о ракетном терроре: Где были надежды России – будут руины ее государственности
Комментарии