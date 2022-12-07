Армия России атаковала Днепропетровскую область дронами Shahed-136 — все восемь сбила ПВО

Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область иранскими дронами-камикадзе Shahed-136, все восемь беспилотников сбили силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, ночью россияне атаковали область дронами, тяжелой артиллерией и реактивными системами залпового огня "Ураган". Силы ПВО сбили восемь БПЛА, предварительно — это были Shahed-136.

Также противник семь раз ударил из "ураганов" и тяжелой артиллерии по Марганецкой и Никопольской общинах — люди не пострадали.

В Никополе повреждены до десяти частных домов, хозяйственные постройки, газопроводы, магазины, офисные здания и колледж. Другие районы региона обстрелам не подвергались.

В ночь на 5 декабря армия России нанесла ракетные удары по Кривому Рогу и Запорожью. В Кривом Роге три ракеты поразили промышленное предприятие – Вилкул сообщал об "очень значительных" разрушениях.

Вечером 6 декабря россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

5 декабря враг выпустил по Украине свыше 70 ракет, 61 из них сбили.

Читайте также: Россия решила идти до конца и потратить "в ноль" все ракеты – Буданов

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.