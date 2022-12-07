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Армия России атаковала Днепропетровскую область дронами Shahed-136 — все восемь сбила ПВО

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2022, 07:34
Армия России атаковала Днепропетровскую область дронами Shahed-136 — все восемь сбила ПВО - Фото
Дроны-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область иранскими дронами-камикадзе Shahed-136, все восемь беспилотников сбили силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

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По его словам, ночью россияне атаковали область дронами, тяжелой артиллерией и реактивными системами залпового огня "Ураган". Силы ПВО сбили восемь БПЛА, предварительно — это были Shahed-136. 

Также противник семь раз ударил из "ураганов" и тяжелой артиллерии по Марганецкой и Никопольской общинах — люди не пострадали. 

В Никополе повреждены до десяти частных домов, хозяйственные постройки, газопроводы, магазины, офисные здания и колледж. Другие районы региона обстрелам не подвергались. 

Читайте также: Россия решила идти до конца и потратить "в ноль" все ракеты – Буданов

Дмитро Гриниченко
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война днепропетровская область обстрелы валентин резниченко дроны-камикадзе
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