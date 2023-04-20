Армия России еще не разбита, но это ничего не меняет. Лучшие части уничтожены — разведка

Российская армия еще не потерпела полного военного поражения в Украине, но лучшие ее подразделения были уничтожены. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

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По его словам, сегодня россияне переходят к стратегической обороне по всей линии фронта.

Он отметил, что враг не может проводить масштабные наступления, как в начале большой войны, однако это не значит, что армия РФ разбита.

"У них есть большее количество живой силы и техники, значительный мобилизационный потенциал. Но наиболее боеспособные подразделения уничтожены в Украине, поэтому это ничего не значит", — сказал Юсов.

Начальник ГУР Буданов считает, что Россия не готова к долгой войне на десятилетия, и чем быстрее она оставит Украину в покое, тем больше у нее будет шансов сохранить собственную целостность.

По прогнозам начальника ГУР, решающие бои будут в середине или конце весны.

Буданов прогнозирует "решающую битву" между Украиной и РФ этой весной.

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Дмитро Гриниченко

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