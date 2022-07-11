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Армия России морально истощена из-за беспрерывных боевых действий — разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2022, 08:46
Армия России морально истощена из-за беспрерывных боевых действий — разведка Британии - Фото
Российские оккупанты (Фото: ГУР)

Российская армия сталкивается с проблемами морального и психологического состояния бойцов из-за отсутствия перерывов в активных боевых действиях. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики обратили внимание на видео, опубликованное региональным российским СМИ на Дальнем Востоке, в котором жены солдат восточного военного округа обращаются к местному политику с призывом вернуть их мужей домой. Одна женщина утверждала, что личный состав 5 отдельной гвардейской танковой бригады "морально и психологически истощен", так как беспрерывно воюет с 24 февраля. 

Отсутствие запланированных перерывов в напряженной боевой обстановке, скорее всего, является одной из самых разрушительных из многих кадровых проблем, которые минобороны России пытается решить среди развернутых сил, считают британцы.

Читайте также: Беларусов спросили об участии в войне. Поддерживать Россию не спешат, но и Украину – тоже 

Дмитрий Гриниченко
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армия России война британская разведка
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