Армия России морально истощена из-за беспрерывных боевых действий — разведка Британии

Российская армия сталкивается с проблемами морального и психологического состояния бойцов из-за отсутствия перерывов в активных боевых действиях. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики обратили внимание на видео, опубликованное региональным российским СМИ на Дальнем Востоке, в котором жены солдат восточного военного округа обращаются к местному политику с призывом вернуть их мужей домой. Одна женщина утверждала, что личный состав 5 отдельной гвардейской танковой бригады "морально и психологически истощен", так как беспрерывно воюет с 24 февраля.

Отсутствие запланированных перерывов в напряженной боевой обстановке, скорее всего, является одной из самых разрушительных из многих кадровых проблем, которые минобороны России пытается решить среди развернутых сил, считают британцы.

В Пентагоне также считают, что российская армия имеет проблемы с моральным духом личного состава из-за медленного продвижения на Донбассе и потерь.

7 июля британская разведка написала, что Россия пытается поддержать войну ресурсами без всеобщей мобилизации.

На территории Восточного военного округа России проводится призывная кампания — причиной стали значительные потери в ходе полномасштабного вторжения в Украину.

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Дмитрий Гриниченко

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