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Пентагон: У РФ проблемы с моральным духом из-за потерь и вялого продвижения на Донбассе

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 21:53
Пентагон: У РФ проблемы с моральным духом из-за потерь и вялого продвижения на Донбассе - Фото
Российский оккупант (фото: EPA)

Российская армия имеет проблемы с моральным духом личного состава из-за медленного продвижения на Донбассе и потерь. Об этом на закрытом брифинге сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона, передает журналист Foreign Policy Джек Детч.

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По словам чиновника министерства обороны США, россияне по-прежнему сталкиваются с проблемой низкого морального духа в рядах своей армии, поскольку их продвижение на востоке Украины "остается вялым". 

"Я не могу себе представить, чтобы потери были такими, как у россиян, и не было проблем с моральным духом", – сказал представитель Пентагона. 

Читайте также: ВСУ нанесли мощный удар по позициям россиян под Бахмутом и заставили их отойти — Генштаб 

Дмитрий Гриниченко
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пентагон армия России война Донбасс
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