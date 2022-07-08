Пентагон: У РФ проблемы с моральным духом из-за потерь и вялого продвижения на Донбассе

Российская армия имеет проблемы с моральным духом личного состава из-за медленного продвижения на Донбассе и потерь. Об этом на закрытом брифинге сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона, передает журналист Foreign Policy Джек Детч.

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По словам чиновника министерства обороны США, россияне по-прежнему сталкиваются с проблемой низкого морального духа в рядах своей армии, поскольку их продвижение на востоке Украины "остается вялым".

"Я не могу себе представить, чтобы потери были такими, как у россиян, и не было проблем с моральным духом", – сказал представитель Пентагона.

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Дмитрий Гриниченко

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