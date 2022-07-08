Пентагон: У РФ проблемы с моральным духом из-за потерь и вялого продвижения на Донбассе
08.07.2022, 21:53
Российский оккупант (фото: EPA)
Российская армия имеет проблемы с моральным духом личного состава из-за медленного продвижения на Донбассе и потерь. Об этом на закрытом брифинге сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона, передает журналист Foreign Policy Джек Детч.
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По словам чиновника министерства обороны США, россияне по-прежнему сталкиваются с проблемой низкого морального духа в рядах своей армии, поскольку их продвижение на востоке Украины "остается вялым".
"Я не могу себе представить, чтобы потери были такими, как у россиян, и не было проблем с моральным духом", – сказал представитель Пентагона.
- В Пентагоне считают, что Вооруженные Силы Украины мастерски заняли новые оборонительные позиции, несмотря на отход из Луганской области.
- В Минобороны заявили, что битва за Донбасс не закончится, если Россия захватит Луганскую область.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты несут значительные потери, но упорно продвигаются. Они закрепляются в городе, а также в Верхнекаменке и продолжают уничтожать окрестные населенные пункты.
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