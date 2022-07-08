UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ мастерски заняли лучшие позиции, несмотря на отход из Луганской области – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 21:35
ВСУ мастерски заняли лучшие позиции, несмотря на отход из Луганской области – Пентагон - Фото
Боец ВСУ (фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины мастерски заняли новые оборонительные позиции, несмотря на отход из Луганской области. Об этом на закрытом брифинге сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона, передает журналист Foreign Policy Джек Детч.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам неназванного чиновника министерства обороны США, Украина "мастерски заняла лучшие оборонительные позиции", несмотря на потерю позиций в Луганской области. 

Напомним, что российские оккупанты пытаются установить полный контроль над территорией Луганской области и преодолеть сопротивление Вооруженных Сил Украины.

Читайте также: Отход ВСУ от Северодонецка не облегчает России задачу захвата Донбасса – разведка Британии

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагон война луганская область
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 