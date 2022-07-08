ВСУ мастерски заняли лучшие позиции, несмотря на отход из Луганской области – Пентагон
08.07.2022, 21:35
Боец ВСУ (фото: Генштаб ВСУ)
Вооруженные Силы Украины мастерски заняли новые оборонительные позиции, несмотря на отход из Луганской области. Об этом на закрытом брифинге сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона, передает журналист Foreign Policy Джек Детч.
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По словам неназванного чиновника министерства обороны США, Украина "мастерски заняла лучшие оборонительные позиции", несмотря на потерю позиций в Луганской области.
Напомним, что российские оккупанты пытаются установить полный контроль над территорией Луганской области и преодолеть сопротивление Вооруженных Сил Украины.
- По данным Института изучения войны (ISW), сразу два высокопоставленных российских военачальника руководили тактическими действиями в районе Лисичанска.
- 3 июля Генштаб ВСУ сообщил об отходе из Лисичанска.
- Министерство обороны США будет изучать операцию Вооруженных Сил Украины в Северодонецке.
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