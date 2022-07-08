ВСУ мастерски заняли лучшие позиции, несмотря на отход из Луганской области – Пентагон

Вооруженные Силы Украины мастерски заняли новые оборонительные позиции, несмотря на отход из Луганской области. Об этом на закрытом брифинге сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона, передает журналист Foreign Policy Джек Детч.

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По словам неназванного чиновника министерства обороны США, Украина "мастерски заняла лучшие оборонительные позиции", несмотря на потерю позиций в Луганской области.

Напомним, что российские оккупанты пытаются установить полный контроль над территорией Луганской области и преодолеть сопротивление Вооруженных Сил Украины.

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Дмитрий Гриниченко

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