Армия России нанесла ракетный удар по Запорожью. Ночью была атака дронами-камикадзе
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью утром 15 октября, ночью город был атакован дронами-камикадзе. Об этом сообщили глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух и секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
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По словам Старуха, город подвергся очередной ракетной атаке. Он призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Ночью Куртев заявил, что противник атаковал областной центр дронами-камикадзе — удар пришелся по объектам инфраструктуры, начался пожар. О пострадавших пока ничего не известно.
- Армия РФ регулярно обстреливает Запорожье и неоднократно попадала ракетами по жилым домам.
- 14 октября Россия снова ударила по Запорожью ракетами. Пострадала инфраструктура.
- В результате удара в ночь на 9 октября обвалился подъезд многоэтажки, были разрушены частные дома – погибли минимум 17 человек.
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