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Армия России нанесла ракетный удар по Запорожью. Ночью была атака дронами-камикадзе

Цей матеріал також доступний українською
15.10.2022, 06:31
Армия России нанесла ракетный удар по Запорожью. Ночью была атака дронами-камикадзе - Фото
Александр Старух (Фото: Александр Старух/Telegram)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью утром 15 октября, ночью город был атакован дронами-камикадзе. Об этом сообщили глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух и секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

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По словам Старуха, город подвергся очередной ракетной атаке. Он призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Ночью Куртев заявил, что противник атаковал областной центр дронами-камикадзе — удар пришелся по объектам инфраструктуры, начался пожар. О пострадавших пока ничего не известно. 

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Дмитро Гриниченко
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война ракетный удар Запорожье Александр Старух Анатолий Куртев дроны-камикадзе
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