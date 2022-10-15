Армия России нанесла ракетный удар по Запорожью. Ночью была атака дронами-камикадзе

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью утром 15 октября, ночью город был атакован дронами-камикадзе. Об этом сообщили глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух и секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

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По словам Старуха, город подвергся очередной ракетной атаке. Он призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Ночью Куртев заявил, что противник атаковал областной центр дронами-камикадзе — удар пришелся по объектам инфраструктуры, начался пожар. О пострадавших пока ничего не известно.

Армия РФ регулярно обстреливает Запорожье и неоднократно попадала ракетами по жилым домам.

14 октября Россия снова ударила по Запорожью ракетами. Пострадала инфраструктура.

В результате удара в ночь на 9 октября обвалился подъезд многоэтажки, были разрушены частные дома – погибли минимум 17 человек.

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Дмитро Гриниченко

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