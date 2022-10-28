Армия России перешла к долгосрочной обороне на большей части фронта – разведка Британии

Армия РФ перешла к долгосрочной обороне на большей части фронта и пытается залатать мобилизованными дыры в своих рядах. Об этом говорится в отчете разведки Великобритании.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным британцев, РФ, вероятно, пополнила мобилизованными сильно недоукомплектованные части на западном берегу Днепра. В сентябре российские офицеры жаловались, что в ротах под Херсоном вместо 100 человек было шесть-восемь.

В целом за последние шесть недель российские войска перешли к долгосрочной обороне на большинстве участков фронта, отмечают разведчики. По их версии, это связано с более реалистичной оценкой, что сильно недоукомплектованные и плохо обученные силы сейчас способны только на оборонительные операции.

Однако даже если РФ удастся укрепить долгосрочные оборонительные рубежи, их оперативный замысел все равно останется уязвимым, считают британцы.

По их словам, РФ для возврата себе инициативы надо восстановить более качественные и мобильные силы, которые были бы способны динамично противостоять украинским прорывом и проводить масштабные наступательные операции.

Утром Генштаб сообщил, что ВСУ результативно бьют на юге, а Россия бросает под Херсон мобилизованных.

Читайте также: Россияне не бегут из Херсона, но могут попасть в ситуацию, как мы в Мариуполе – Буданов

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.