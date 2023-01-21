Армия России потеряла 860 военных за сутки. И более 120 000 с начала большой войны
Украинские военные за сутки уничтожили 860 российских оккупантов, 15 бронемашин, шесть артиллерийских систем и одну РСЗО. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
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С 24 февраля по 21 января армия России потеряла на войне против Украины:
личного состава ‒ около 120 160 (+860) человек ликвидировано,
танков ‒ 3140 (+1),
боевых бронированных машин ‒ 6256 (+15),
артиллерийских систем ‒ 2135 (+6),
РСЗО ‒ 443 (+1),
средств ПВО ‒ 220 (0),
самолетов ‒ 287 (0),
вертолетов ‒ 277 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1891 (+5),
крылатых ракет ‒ 749 (0),
кораблей/катеров ‒ 17 (0),
автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4918 (+15),
спецтехники ‒ 193 (+3).
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