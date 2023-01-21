Армия России потеряла 860 военных за сутки. И более 120 000 с начала большой войны

Украинские военные за сутки уничтожили 860 российских оккупантов, 15 бронемашин, шесть артиллерийских систем и одну РСЗО. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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С 24 февраля по 21 января армия России потеряла на войне против Украины:

личного состава ‒ около 120 160 (+860) человек ликвидировано,

танков ‒ 3140 (+1),

боевых бронированных машин ‒ 6256 (+15),

артиллерийских систем ‒ 2135 (+6),

РСЗО ‒ 443 (+1),

средств ПВО ‒ 220 (0),

самолетов ‒ 287 (0),

вертолетов ‒ 277 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1891 (+5),

крылатых ракет ‒ 749 (0),

кораблей/катеров ‒ 17 (0),

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4918 (+15),

спецтехники ‒ 193 (+3).

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Марко Сировой

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