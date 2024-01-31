Армия России потеряла более 1000 человек и 51 артиллерийскую систему за сутки – статистика
Российская армия потеряла 1090 солдат и офицеров, а также 51 артиллерийскую систему за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Общие потери врага во время большой войны составили:
- личного состава – 385 230 (+1090),
- танков – 6310 (+10),
- боевых бронированных машин – 11 757 (+32),
- артиллерийских систем – 9195 (+51),
- РСЗО – 974 (+2),
- средств ПВО – 663 (+3),
- самолетов – 332 (+1),
- вертолетов – 324,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 7100 (+16),
- крылатых ракет – 1846,
- кораблей/катеров – 23,
- подводных лодок – 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 12 231 (+40),
- специальной техники – 1452 (+4).
- Вооруженные Силы Украины круглосуточно строят линии обороны на фронте, заявил представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо.
- Российские пропагандисты опубликовали ложную информацию о захвате поселка Табаевка на Купянском направлении.
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