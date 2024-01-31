Армия России потеряла более 1000 человек и 51 артиллерийскую систему за сутки – статистика
Фото: Генштаб ВСУ

Российская армия потеряла 1090 солдат и офицеров, а также 51 артиллерийскую систему за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Общие потери врага во время большой войны составили:

- личного состава – 385 230 (+1090),

- танков – 6310 (+10),

- боевых бронированных машин – 11 757 (+32),

- артиллерийских систем – 9195 (+51),

- РСЗО – 974 (+2),

- средств ПВО – 663 (+3),

- самолетов – 332 (+1),

- вертолетов – 324,

- БпЛА оперативно-тактического уровня – 7100 (+16),

- крылатых ракет – 1846,

- кораблей/катеров – 23,

- подводных лодок – 1,

- автомобильной техники и автоцистерн – 12 231 (+40),

- специальной техники – 1452 (+4).

  • Вооруженные Силы Украины круглосуточно строят линии обороны на фронте, заявил представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо.
  • Российские пропагандисты опубликовали ложную информацию о захвате поселка Табаевка на Купянском направлении.

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