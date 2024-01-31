Армія Росії втратила понад 1000 людей та 51 артилерійську систему за добу – статистика
Російська армія втратила 1090 солдатів та офіцерів, а також 51 артилерійську систему за добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
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Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
- особового складу – 385 230 (+1090),
- танків – 6310 (+10),
- бойових броньованих машин – 11 757 (+32),
- артилерійських систем – 9195 (+51),
- РСЗВ – 974 (+2),
- засобів ППО – 663 (+3),
- літаків – 332 (+1),
- вертольотів – 324,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7100 (+16),
- крилатих ракет – 1846,
- кораблів/катерів – 23,
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 231 (+40),
- спеціальної техніки – 1452 (+4).
- Збройні Сили України цілодобово будують лінії оборони на фронті, заявив представник Сухопутних військ Володимир Фітьо.
- Російські пропагандисти опублікували неправдиву інформацію про захоплення селища Табаївка на Куп'янському напрямку.
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