Армія Росії втратила понад 1000 людей та 51 артилерійську систему за добу – статистика
Фото: Генштаб ЗСУ

Російська армія втратила 1090 солдатів та офіцерів, а також 51 артилерійську систему за добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 385 230 (+1090),

- танків – 6310 (+10),

- бойових броньованих машин – 11 757 (+32),

- артилерійських систем – 9195 (+51),

- РСЗВ – 974 (+2),

- засобів ППО – 663 (+3),

- літаків – 332 (+1),

- вертольотів – 324,

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7100 (+16),

- крилатих ракет – 1846,

- кораблів/катерів – 23,

- підводних човнів – 1,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 231 (+40),

- спеціальної техніки – 1452 (+4).

  • Збройні Сили України цілодобово будують лінії оборони на фронті, заявив представник Сухопутних військ Володимир Фітьо.
  • Російські пропагандисти опублікували неправдиву інформацію про захоплення селища Табаївка на Куп'янському напрямку.

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