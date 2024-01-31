Армія Росії втратила понад 1000 людей та 51 артилерійську систему за добу – статистика

Андрій Боровик

Україна зросла в Індексі сприйняття корупції. Як зберегти темп?

Якщо тиск на журналістів та представників громадськості триватиме, а корупційні скандали, пов’язані з обороною, не стихатимуть, можемо дуже швидко втратити наші досягнення