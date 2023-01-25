Армия России потеряла более 900 военных и под 60 единиц техники: сводка за сутки

Украинские военные за сутки уничтожили 910 российских оккупантов и десятки единиц техники. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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С 24 февраля по 25 января армия России потеряла на войне против Украины:

личного состава ‒ около 123 080 (+910) человек ликвидировано,

танков ‒ 3161 (+9),

боевых бронированных машин ‒ 6307 (+23),

артиллерийских систем ‒ 2154 (+6),

РСЗО ‒ 450 (+2),

средств ПВО ‒ 220 (0),

самолетов ‒ 290 (+1),

вертолетов ‒ 281 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1902 (+5),

крылатых ракет ‒ 749 (0),

кораблей/катеров ‒ 18 (0),

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4967 (+23),

спецтехника ‒ 194 (0).

Армия России наступает на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, сообщили утром 25 января в Генштабе. Оккупанты обороняются на Купянском, Херсонском и Запорожском направлениях.

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Марко Сировой

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