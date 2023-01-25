Армия России потеряла более 900 военных и под 60 единиц техники: сводка за сутки
Украинские военные за сутки уничтожили 910 российских оккупантов и десятки единиц техники. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
С 24 февраля по 25 января армия России потеряла на войне против Украины:
личного состава ‒ около 123 080 (+910) человек ликвидировано,
танков ‒ 3161 (+9),
боевых бронированных машин ‒ 6307 (+23),
артиллерийских систем ‒ 2154 (+6),
РСЗО ‒ 450 (+2),
средств ПВО ‒ 220 (0),
самолетов ‒ 290 (+1),
вертолетов ‒ 281 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1902 (+5),
крылатых ракет ‒ 749 (0),
кораблей/катеров ‒ 18 (0),
автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4967 (+23),
спецтехника ‒ 194 (0).
- Армия России наступает на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, сообщили утром 25 января в Генштабе. Оккупанты обороняются на Купянском, Херсонском и Запорожском направлениях.
Читайте также: Зеленский: РФ атакует Бахмут и Угледар, готовит новое наступление, ВСУ нужно больше танков
Комментарии