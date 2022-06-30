Армия России потеряла еще девять артиллерийских систем и 150 военных: сводка
Силы обороны Украины за сутки 29 июня уничтожили 150 российских военных и девять артиллерийских систем. Армия РФ потеряла около 35 600 военнослужащих, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Вчера наибольшие потери оккупанты несли на Бахмутском направлении. С 24 февраля по 30 июня армия России потеряла:
личного состава – около 35 600 (+150) человек ликвидировано,
танков – 1573 (+1),
боевых бронированных машин – 3726 (+6),
артиллерийских систем – 790 (+9),
РСЗО – 246 (0),
средств ПВО – 104 (+1),
самолетов – 217 (0),
вертолетов – 185 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 641 (+1),
крылатых ракет – 143 (+1),
кораблей/катеров – 14 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 2602 (+4),
спецтехники – 61 (0).
Читайте также: Армия РФ обороняется под Славянском, неудачно наступала и штурмовала у Бахмута – Генштаб
Комментарии