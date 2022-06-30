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Армия России потеряла еще девять артиллерийских систем и 150 военных: сводка

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2022, 09:21
Армия России потеряла еще девять артиллерийских систем и 150 военных: сводка - Фото
Украинская артиллерия (фото - Генштаб ВСУ)

Силы обороны Украины за сутки 29 июня уничтожили 150 российских военных и девять артиллерийских систем. Армия РФ потеряла около 35 600 военнослужащих, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Вчера наибольшие потери оккупанты несли на Бахмутском направлении. С 24 февраля по 30 июня армия России потеряла:

личного состава – около 35 600 (+150) человек ликвидировано,

танков – 1573 (+1),

боевых бронированных машин – 3726 (+6),

артиллерийских систем – 790 (+9),

РСЗО – 246 (0),

средств ПВО – 104 (+1),

самолетов – 217 (0),

вертолетов – 185 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 641 (+1),

крылатых ракет – 143 (+1),

кораблей/катеров – 14 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2602 (+4),

спецтехники – 61 (0).

Читайте также: Армия РФ обороняется под Славянском, неудачно наступала и штурмовала у Бахмута – Генштаб

Марк Сировой
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ВСУ Донбасс убитые артиллерия потери бахмут армия рф генштаб войска россии
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