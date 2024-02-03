Армия России потеряла полк солдат, а также десятки единиц техники и артиллерии: статистика

С начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали 387 940 российских оккупантов

Фото: Генштаб ВСУ

Российская армия потеряла 880 человек убитыми и ранеными, а также десятки единиц техники и артиллерии в сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Утром военные заявляли о 77 боевых столкновениях на фронте, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Золотой Нивы, Приютного, Вербового, Роботиного и Крынков.

Общие потери врага во время большой войны составили:

- личного состава – 387 940 (+880),

- танков – 6341 (+10),

- боевых бронированных машин – 11 805 (+13),

- артиллерийских систем – 9300 (+26),

- РСЗО – 979 (+1),

- средств ПВО – 663,

- самолетов – 332,

- вертолетов – 324,

- БпЛА оперативно-тактического уровня – 7161 (+15),

- крылатых ракет – 1847,

- кораблей/катеров – 24,

- подводных лодок – 1,

- автомобильной техники и автоцистерн – 12 352 (+36),

- специальной техники – 1473 (+3).

В ночь на 3 февраля российские оккупанты ударили дронами-камикадзе по энергетическому объекту в Днепропетровской области, в результате чего жители некоторых районов Кривого Рога остались без света и отопления.

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