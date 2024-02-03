Армия России потеряла полк солдат, а также десятки единиц техники и артиллерии: статистика
Российская армия потеряла 880 человек убитыми и ранеными, а также десятки единиц техники и артиллерии в сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Утром военные заявляли о 77 боевых столкновениях на фронте, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Золотой Нивы, Приютного, Вербового, Роботиного и Крынков.
Общие потери врага во время большой войны составили:
- личного состава – 387 940 (+880),
- танков – 6341 (+10),
- боевых бронированных машин – 11 805 (+13),
- артиллерийских систем – 9300 (+26),
- РСЗО – 979 (+1),
- средств ПВО – 663,
- самолетов – 332,
- вертолетов – 324,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 7161 (+15),
- крылатых ракет – 1847,
- кораблей/катеров – 24,
- подводных лодок – 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 12 352 (+36),
- специальной техники – 1473 (+3).
- В ночь на 3 февраля российские оккупанты ударили дронами-камикадзе по энергетическому объекту в Днепропетровской области, в результате чего жители некоторых районов Кривого Рога остались без света и отопления.
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