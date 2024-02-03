Армія Росії втратила полк солдатів, а також десятки одиниць техніки й артилерії – статистика
Російська армія втратила 880 людей убитими та пораненими, а також десятки одиниць техніки й артилерії за добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Вранці військові заявляли про 77 бойових зіткнень на фронті, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Золотої Ниви, Приютного, Вербового, Роботиного та Кринків.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
– особового складу – 387 940 (+880),
– танків – 6341 (+10),
– бойових броньованих машин – 11 805 (+13),
– артилерійських систем – 9300 (+26),
– РСЗВ – 979 (+1),
– засобів ППО – 663,
– літаків – 332,
– вертольотів – 324,
– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7161 (+15),
– крилатих ракет – 1847,
– кораблів/катерів – 24,
– підводних човнів – 1,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 12 352 (+36),
– спеціальної техніки – 1473 (+3).
- У ніч проти 3 лютого російські окупанти вдарили дронами-камікадзе по енергетичному об'єкту в Дніпропетровській області, внаслідок чого жителі деяких районів Кривого Рогу залишилися без світла та опалення.
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