Армія Росії втратила полк солдатів, а також десятки одиниць техніки й артилерії – статистика

З початку повномасштабної війни українські військові ліквідували 387 940 російських окупантів

Фото: Генштаб ЗСУ

Російська армія втратила 880 людей убитими та пораненими, а також десятки одиниць техніки й артилерії за добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Вранці військові заявляли про 77 бойових зіткнень на фронті, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Золотої Ниви, Приютного, Вербового, Роботиного та Кринків.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

– особового складу – 387 940 (+880),

– танків – 6341 (+10),

– бойових броньованих машин – 11 805 (+13),

– артилерійських систем – 9300 (+26),

– РСЗВ – 979 (+1),

– засобів ППО – 663,

– літаків – 332,

– вертольотів – 324,

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7161 (+15),

– крилатих ракет – 1847,

– кораблів/катерів – 24,

– підводних човнів – 1,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 12 352 (+36),

– спеціальної техніки – 1473 (+3).

У ніч проти 3 лютого російські окупанти вдарили дронами-камікадзе по енергетичному об'єкту в Дніпропетровській області, внаслідок чого жителі деяких районів Кривого Рогу залишилися без світла та опалення.

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