У Волгограді горить найбільший НПЗ Південного округу. Росіяни пишуть про атаку дрона

Фото: МНС РФ

Вранці 3 лютого у Красноармійському районі російського Волгограда зайнялася пожежа. Пропагандистські ЗМІ та Telegram-канали з посиланням на МНС пишуть, що на площі 300 кв. м горять нафтопродукти.

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Першим про "атаку БпЛА" написав російський канал 112 з посиланням на джерело. За даними ресурсу, було влучання безпілотника по НПЗ "Лукойл".

Telegram-канал SHOT з посиланням на очевидців пише, що перед займанням місцеві жителі чули "гучні вибухи". Імовірно, дрон впав на території заводу. Попередньо, постраждалих немає.

Інформацію підтверджує канал ВЧК-ОГПУ, пов'язаний з російськими силовими структурами.

"ЛУКойл-Волгограднєфтєпєрєработка" – найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі. Потужність заводу становить 14,8 млн тонн.

Відео росіяни цього разу не публікують.

Росіяни заявили, що в ніч проти 14 грудня 2023 року Московська та Калузька області були атаковані безпілотниками. Співрозмовник LIGA.net у ГУР підтвердив наліт, але без подробиць.

Росіяни намагалися видати за "навчання" наслідки вибуху резервуара з пальним на території нафтобази Роснєфті у Воронежі.

30 листопада українська військова розвідка повідомила, що разом із рухом опору підпалила дві релейні шафи на важливих ділянках залізниці під Москвою, внаслідок чого там паралізувало рух поїздів.

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