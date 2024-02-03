У Волгограді горить найбільший НПЗ Південного округу. Росіяни пишуть про атаку дрона
Вранці 3 лютого у Красноармійському районі російського Волгограда зайнялася пожежа. Пропагандистські ЗМІ та Telegram-канали з посиланням на МНС пишуть, що на площі 300 кв. м горять нафтопродукти.
Першим про "атаку БпЛА" написав російський канал 112 з посиланням на джерело. За даними ресурсу, було влучання безпілотника по НПЗ "Лукойл".
Telegram-канал SHOT з посиланням на очевидців пише, що перед займанням місцеві жителі чули "гучні вибухи". Імовірно, дрон впав на території заводу. Попередньо, постраждалих немає.
Інформацію підтверджує канал ВЧК-ОГПУ, пов'язаний з російськими силовими структурами.
"ЛУКойл-Волгограднєфтєпєрєработка" – найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі. Потужність заводу становить 14,8 млн тонн.
Відео росіяни цього разу не публікують.
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