В Волгограде горит самый большой НПЗ Южного округа. Россияне пишут об атаке дрона
Утром 3 февраля в Красноармейском районе русского Волгограда загорелся пожар. Пропагандистские СМИ и Telegram-каналы со ссылкой на МЧС пишут, что на площади 300 кв. м. горят нефтепродукты.
Первым об "атаке БпЛА" написал российский канал 112 со ссылкой на источник. По данным ресурса, было попадание беспилотника по НПЗ "ЛУКойл".
Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев пишет, что перед возгоранием местные жители слышали "громкие взрывы". Вероятно, дрон упал на территории завода. Предварительно пострадавших нет.
Информацию подтверждает канал ВЧК-ОГПУ, связанный с российскими силовыми структурами.
"ЛУКойл-Волгограднефтепереработка" – крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе. Мощность завода составляет 14,8 млн. тонн.
Видео россияне в этот раз не публикуют.
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