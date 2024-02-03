В Волгограде горит самый большой НПЗ Южного округа. Россияне пишут об атаке дрона

Фото: МЧС РФ

Утром 3 февраля в Красноармейском районе русского Волгограда загорелся пожар. Пропагандистские СМИ и Telegram-каналы со ссылкой на МЧС пишут, что на площади 300 кв. м. горят нефтепродукты.

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Первым об "атаке БпЛА" написал российский канал 112 со ссылкой на источник. По данным ресурса, было попадание беспилотника по НПЗ "ЛУКойл".

Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев пишет, что перед возгоранием местные жители слышали "громкие взрывы". Вероятно, дрон упал на территории завода. Предварительно пострадавших нет.

Информацию подтверждает канал ВЧК-ОГПУ, связанный с российскими силовыми структурами.

"ЛУКойл-Волгограднефтепереработка" – крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе. Мощность завода составляет 14,8 млн. тонн.

Видео россияне в этот раз не публикуют.

Россияне заявили, что в ночь на 14 декабря 2023 года Московская и Калужская области были атакованы беспилотниками. Собеседник LIGA.net в ГУР подтвердил налет, но без подробностей.

Россияне пытались выдать за "обучение" последствия взрыва резервуара с горючим на территории нефтебазы Роснефти в Воронеже.

30 ноября украинская военная разведка сообщила, что вместе с движением сопротивления подожгла два релейных шкафа на важных участках железной дороги под Москвой, в результате чего там парализовало движение поездов.

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