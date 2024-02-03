Росія атакувала дронами Кривий Ріг, є влучання в об'єкт енергетики – люди знов без світла

Без світла лишились близько 15 000 домівок, без опалення – 43 000

Кривий Ріг (Скриншот)

У ніч проти 3 лютого російські окупанти вдарили дронами-камікадзе по енергетичному об'єкту в Дніпропетровській області, внаслідок чого жителі деяких районів Кривого Рогу залишилися без світла та опалення. Про це повідомили представники місцевої влади.

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Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття дев'яти ворожих "шахедів" над Україною. П'ять з них було збито над Дніпропетровською областю.

За словами голови місцевої ОВА Сергія Лисака, внаслідок влучань зайнялися пожежі, без світла лишились близько 15 000 домівок, без опалення – 43 000.

"Також було знеструмлено лінію міського трамвая. Наразі рух трамвая та тролейбуса відновлено, швидкісний також працює. Знеструмлено котельню АМКР "Тепломережі" та котельню №2 "Теплоцентралі" – це Металургійний, частина Саксаганського та Довгинцівського району", – уточнив "голова військової адміністрації" Кривого Рогу Олександр Вілкул.

У ніч проти 2 лютого ворог здійснив масований дроновий обстріл південних і центральних областей України. Українські військові збили три "шахеди", однак було влучання в одну з підстанцій НЕК "Укренерго" у Кривому Розі.

Внаслідок дронової атаки без електроенергії залишилося близько 100 000 абонентів Саксаганського, Довгинцівського та Покровського районів міста, серед них частина лікарень, садків і шкіл міста, лінія швидкісного трамвая, міського трамвая та тролейбуса.

Приліт також був по об'єкту інфраструктури в Кіровоградській області.

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