Росія атакувала дронами Кривий Ріг, є влучання в об'єкт енергетики – люди знов без світла
У ніч проти 3 лютого російські окупанти вдарили дронами-камікадзе по енергетичному об'єкту в Дніпропетровській області, внаслідок чого жителі деяких районів Кривого Рогу залишилися без світла та опалення. Про це повідомили представники місцевої влади.
Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття дев'яти ворожих "шахедів" над Україною. П'ять з них було збито над Дніпропетровською областю.
За словами голови місцевої ОВА Сергія Лисака, внаслідок влучань зайнялися пожежі, без світла лишились близько 15 000 домівок, без опалення – 43 000.
"Також було знеструмлено лінію міського трамвая. Наразі рух трамвая та тролейбуса відновлено, швидкісний також працює. Знеструмлено котельню АМКР "Тепломережі" та котельню №2 "Теплоцентралі" – це Металургійний, частина Саксаганського та Довгинцівського району", – уточнив "голова військової адміністрації" Кривого Рогу Олександр Вілкул.
- У ніч проти 2 лютого ворог здійснив масований дроновий обстріл південних і центральних областей України. Українські військові збили три "шахеди", однак було влучання в одну з підстанцій НЕК "Укренерго" у Кривому Розі.
- Внаслідок дронової атаки без електроенергії залишилося близько 100 000 абонентів Саксаганського, Довгинцівського та Покровського районів міста, серед них частина лікарень, садків і шкіл міста, лінія швидкісного трамвая, міського трамвая та тролейбуса.
- Приліт також був по об'єкту інфраструктури в Кіровоградській області.
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