Россия атаковала дронами Кривой Рог, был прилет в объект энергетики – люди снова без света

Без света осталось около 15 000 домов, без отопления – 43 000

Кривой Рог (Скриншот)

В ночь на 3 февраля российские оккупанты ударили дронами-камикадзе по энергетическому объекту в Днепропетровской области, в результате чего жители некоторых районов Кривого Рога остались без света и отопления. Об этом сообщили представители местных властей.

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Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили о сбивании девяти вражеских "шахедов" над Украиной. Пять из них были сбиты над Днепропетровской областью.

По словам главы местной ОВА Сергея Лысака, в результате попаданий вспыхнули пожары, без света остались около 15 000 домов, без отопления – 43 000.

"Также была обесточена линия городского трамвая. Сейчас движение трамвая и троллейбуса восстановлено, скоростной также работает. Обесточены котельная АМКР "Теплосети" и котельная №2 "Теплоцентрали" – это Металлургический, часть Саксаганского и Долгинцевского района", – уточнил "глава военной администрации" Кривого Рога Александр Вилкул.

В ночь на 2 февраля враг осуществил массированный дроновый обстрел южных и центральных областей Украины. Украинские военные сбили три "шахеда", однако было попадание в одну из подстанций НЭК "Укрэнерго" в Кривом Роге.

В результате дроновой атаки без электроэнергии осталось около 100 000 абонентов Саксаганского, Долгинцевского и Покровского районов города, среди них часть больниц, садов и школ города, линия скоростного трамвая, городского трамвая и троллейбуса.

Прилет был по объекту инфраструктуры в Кировоградской области.

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