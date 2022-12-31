Армия России ударила "Искандером" по военному городку в Черниговской области — глава ОВА
31.12.2022, 11:29
Ракета "Искандер" (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты нанесли удар баллистической ракетой с ОТРК "Искандер" по военному городку в Черниговской области, обошлось без погибших. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.
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По его словам, ракетный удар по региону был нанесен в ночь на 31 декабря — противник целился в один из военных городков области.
Предварительно, удар наносился из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", ракету которого практически невозможно отследить имеющимися системами противовоздушной обороны.
Погибших в результате атаки нет.
- Утром 29 декабря страна-террорист Россия предприняла новую попытку атаковать гражданскую критическую инфраструктуру Украины дальнобойными ракетами и дронами.
- Всего оккупанты выпустили более 69 ракет, 54 из которых сбила противовоздушная оборона.
- Россия, скорее всего, и дальше будет наносить ракетные удары по критической инфраструктуре Украины, но не на таком уровне, сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
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