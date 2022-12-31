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Армия России ударила "Искандером" по военному городку в Черниговской области — глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2022, 11:29
Армия России ударила
Ракета "Искандер" (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты нанесли удар баллистической ракетой с ОТРК "Искандер" по военному городку в Черниговской области, обошлось без погибших. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

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По его словам, ракетный удар по региону был нанесен в ночь на 31 декабря — противник целился в один из военных городков области.

Предварительно, удар наносился из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", ракету которого практически невозможно отследить имеющимися системами противовоздушной обороны.

Погибших в результате атаки нет. 

Читайте также: ВСУ: Ракеты по Украине запускали Ту-95МС, Ту-22М3, корабли в Черном море и комплексы С-300

Дмитро Гриниченко
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война ракетный удар черниговская область искандер вячеслав чаус
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