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Армия России выстраивает оборону минными полями, но это неэффективно — разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2022, 11:34
Армия России выстраивает оборону минными полями, но это неэффективно — разведка Британии - Фото
Оборона РФ (Фото: ресурс оккупантов)

Российские оккупанты с октября выстраивают оборону минными заграждениями, но это неэффективное препятствие для обученных войск. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что с октября россияне в основном сосредоточились на строительстве оборонительных позиций на многих участках фронта в Украине.

Отмечается, что противник использует установку дополнительных полей противотанковых и противопехотных мин, что почти наверняка выходит за рамки российских доктринальных установок.

Британцы считают, что минные поля представляют собой эффективное препятствие для обученных войск только в том случае, если они прикрыты наблюдением и огнем.

Серьезной проблемой для российских сил, вероятно, будет нехватка средств наблюдения и обученного персонала для эффективного наблюдения за большими площадями новых минных полей, резюмировали в сводке.

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Дмитро Гриниченко
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армия России война мины британская разведка
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