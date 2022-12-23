Путин захотел увеличить армию до 1,5 млн человек, но неясно из кого — британская разведка
Неясно, где Россия найдет людей, чтобы увеличить численность своей армии до 1,5 млн человек, что ранее одобрил диктатор Владимир Путин. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.
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Разведчики отмечают, что 21 декабря Путин одобрил планы по увеличению численности армии России примерно на 30% – до 1,5 млн человек, однако неясно, когда будет достигнут этот уровень.
Отмечается, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в расширении вооруженных сил будут задействованы как минимум две бригады на северо-западе России, численность которых будет увеличена до дивизии — он сослался на предполагаемую угрозу со стороны Финляндии и вступление Швеции в НАТО.
Британцы считают, что увеличение армии является продолжением попыток России адаптировать свои войска к долгосрочным стратегическим проблемам, которые возникли за время большой войны против Украины.
Остается неясным, как Россия найдет рекрутов для завершения такой экспансии в то время, когда ее силы находятся под беспрецедентным давлением в Украине, резюмировали в сводке.
- Путин и Шойгу снова заговорили о ядерном оружии, чтобы успокоить нацистское сообщество России и запугать Запад.
- Начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов был выпущен Кремлем в публичное пространство, чтобы продолжать распылять ответственность за войну против Украины.
- У Путина не могут решить, стоит ли проводить новое масштабное наступление в Украине зимой.
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