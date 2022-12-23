Путин захотел увеличить армию до 1,5 млн человек, но неясно из кого — британская разведка

Неясно, где Россия найдет людей, чтобы увеличить численность своей армии до 1,5 млн человек, что ранее одобрил диктатор Владимир Путин. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики отмечают, что 21 декабря Путин одобрил планы по увеличению численности армии России примерно на 30% – до 1,5 млн человек, однако неясно, когда будет достигнут этот уровень.

Отмечается, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в расширении вооруженных сил будут задействованы как минимум две бригады на северо-западе России, численность которых будет увеличена до дивизии — он сослался на предполагаемую угрозу со стороны Финляндии и вступление Швеции в НАТО.

Британцы считают, что увеличение армии является продолжением попыток России адаптировать свои войска к долгосрочным стратегическим проблемам, которые возникли за время большой войны против Украины.

Остается неясным, как Россия найдет рекрутов для завершения такой экспансии в то время, когда ее силы находятся под беспрецедентным давлением в Украине, резюмировали в сводке.

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Дмитро Гриниченко

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