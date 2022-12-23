Герасимова выпустили на публику, чтобы сместить ответственность за войну с Путина — ISW
Начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов был выпущен Кремлем в публичное пространство, чтобы продолжать распылять ответственность за войну против Украины. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).
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Аналитики отмечают, что выступление Герасимова перед иностранными военными атташе, где он оправдывал полномасштабное вторжение в Украину тезисами пропаганды Кремля, чтобы еще раз сделать акцент на выдуманных "причинах" начала большой войны.
ISW обращает внимание, что Кремль воздерживался от публичного показа Герасимова почти десять месяцев и, скорее всего, пытается представить его как еще одного ответственного за войну.
Глава Генштаба РФ продолжил разъяснения диктатора Владимира Путина и главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о мобилизации и пытался оправдывать отступление оккупантов с правого берега Днепра в Херсонской области.
"Появление Герасимова, вероятно, является продолжением недавних попыток Кремля рационализировать цену войны в Украине, сплотить сторонников затянувшейся войны и восстановить предпочитаемые им нарративы, резюмировали в сводке.
- Путин и Шойгу снова заговорили о ядерном оружии, чтобы успокоить нацистское сообщество России и запугать Запад.
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес говорил, что Герасимова могли отстранить от руководства Генштабом РФ.
- В конце апреля 2022 года США хотели помешать украинским военным ликвидировать Герасимова, который приезжал на передовую.
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