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Герасимова выпустили на публику, чтобы сместить ответственность за войну с Путина — ISW

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2022, 09:29
Герасимова выпустили на публику, чтобы сместить ответственность за войну с Путина — ISW - Фото
Валерий Герасимов (Фото: ресурс оккупантов)

Начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов был выпущен Кремлем в публичное пространство, чтобы продолжать распылять ответственность за войну против Украины. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики отмечают, что выступление Герасимова перед иностранными военными атташе, где он оправдывал полномасштабное вторжение в Украину тезисами пропаганды Кремля, чтобы еще раз сделать акцент на выдуманных "причинах" начала большой войны. 

ISW обращает внимание, что Кремль воздерживался от публичного показа Герасимова почти десять месяцев и, скорее всего, пытается представить его как еще одного ответственного за войну. 

Глава Генштаба РФ продолжил разъяснения диктатора Владимира Путина и главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о мобилизации и пытался оправдывать отступление оккупантов с правого берега Днепра в Херсонской области. 

"Появление Герасимова, вероятно, является продолжением недавних попыток Кремля рационализировать цену войны в Украине, сплотить сторонников затянувшейся войны и восстановить предпочитаемые им нарративы, резюмировали в сводке. 

Читайте также: Залужный: Даже если Герасимов мобилизует миллион и завалит Украину трупами, он проиграет

Дмитро Гриниченко
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война владимир путин валерий герасимов isw
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