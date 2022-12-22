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Путин и Шойгу снова заговорили о ядерном оружии. Это запугивание Запада и пропаганда — ISW

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2022, 10:46
Путин и Шойгу снова заговорили о ядерном оружии. Это запугивание Запада и пропаганда — ISW - Фото
Сергей Шойгу и Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу снова заговорили о ядерном оружии, чтобы успокоить нацистское сообщество России и запугать Запад. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики отмечают, что заявления Путина и Шойгу о "повышенной ядерной готовности" нужны для успокоения российских нацистов и запугивания заданной аудитории. 

Одновременно они не объявляли о новой политике или каких-либо фундаментальных изменениях в ядерной политике или возможностях России, кроме обещания якобы скоро поставить на боевое дежурство межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат".

ISW считает, что подобные высказывания крайне маловероятно отражают готовность России реально применить ядерное оружие — они нужны скорее для демонстрации силы сторонникам войны внутри РФ, которые критикуют военно-политическое руководство. 

Также завуалированные угрозы необходимы Путину для попытки подорвать военную помощь Украине со стороны Запада, резюмировали в сводке. 

Читайте также: Качиньский: Не думаю, что Путин применит ядерное оружие. Его армия и флот будут уничтожены 

Дмитро Гриниченко
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