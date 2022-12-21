Качиньский: Не думаю, что Путин применит ядерное оружие. Его армия и флот будут уничтожены
Глава правящей партии Польши Право и справедливость (ПИС) Ярослав Качиньский не считает угрозу применения ядерного оружия Россией вероятной, так как диктатор Владимир Путин получил четкий сигнал о последствиях. Об этом он сообщил в интервью Gazeta Polska, которое цитирует Wiadomosci.
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По его словам, нельзя сказать, что угроза полностью миновала, но Путин получил четкий сигнал о последствиях для себя, своего окружения и всей России, которая совершает геноцид.
"Объявление об уничтожении Черноморского флота и всех российских сил в Украине в случае применения ядерного оружия в любом отношении вполне реально и осуществимо без применения ракетно-ядерных средств. В Москве это знают", — сказал Качиньский.
Политик отметил, что хотя война всегда непредсказуема, он не думает, что на сегодняшний день существует план распространения этого конфликта на другие страны.
"Кремль не имеет полного контроля над тем, что происходит на фронте. Есть угроза, что россияне захотят провести некоторые операции, которые они до сих пор не предпринимали. И я сразу говорю, что речь не идет о применении ядерного оружия. Я не могу охарактеризовать эти действия из соображений безопасности", — резюмировал он.
- Также Качиньский заявил, что война РФ против Украины продлится не так долго и назвал военную помощь Украине со стороны Польши правильным решением.
- Если Киев падет, то Россия направит свою агрессию на Польшу, так как диктатор Владимир Путин "показал свою безжалостность", считает премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
- Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау считает, что Украина имеет право вернуть все свои территории в границах 1991 года.
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