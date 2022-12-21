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Качиньский: Не думаю, что Путин применит ядерное оружие. Его армия и флот будут уничтожены

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2022, 13:13
Качиньский: Не думаю, что Путин применит ядерное оружие. Его армия и флот будут уничтожены - Фото
Ярослав Качиньский (Фото: EPA)

Глава правящей партии Польши Право и справедливость (ПИС) Ярослав Качиньский не считает угрозу применения ядерного оружия Россией вероятной, так как диктатор Владимир Путин получил четкий сигнал о последствиях. Об этом он сообщил в интервью Gazeta Polska, которое цитирует Wiadomosci.

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По его словам, нельзя сказать, что угроза полностью миновала, но Путин получил четкий сигнал о последствиях для себя, своего окружения и всей России, которая совершает геноцид. 

"Объявление об уничтожении Черноморского флота и всех российских сил в Украине в случае применения ядерного оружия в любом отношении вполне реально и осуществимо без применения ракетно-ядерных средств. В Москве это знают", — сказал Качиньский.

Политик отметил, что хотя война всегда непредсказуема, он не думает, что на сегодняшний день существует план распространения этого конфликта на другие страны.

"Кремль не имеет полного контроля над тем, что происходит на фронте. Есть угроза, что россияне захотят провести некоторые операции, которые они до сих пор не предпринимали. И я сразу говорю, что речь не идет о применении ядерного оружия. Я не могу охарактеризовать эти действия из соображений безопасности", — резюмировал он.

Читайте также: Дуда: Польша знает, что такое "русский мир". Мы готовы защищаться от угнетателей из России

Дмитро Гриниченко
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