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Армия России запускает иранские дроны ночью и ведет их через слабые зоны нашей ПВО — ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2022, 11:21
Армия России запускает иранские дроны ночью и ведет их через слабые зоны нашей ПВО — ВСУ - Фото
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты запускают иранские дроны-камикадзе Shahed-136 ночью и ведет их через слабые места украинской противовоздушной обороны. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

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По его словам, во время утренней атаки 14 декабря ПВО сработала эффективно — дроны летели с восточного побережья Азовского моря.

"Их запускают ночью при плохой видимости, чтобы было сложно обнаружить средствами ВСУ. Россияне используя реки и зоны, где у нас могут быть слабые места и таким образом пытается избежать зоны действия нашей ПВО", — сказал Игнат.

Он отметил, что Иран может легко доставлять БПЛА России через Каспийское море, однако неизвестно, новая это партия дронов или старая. 

Читайте также: Появилось видео с обломком дрона, сбитого над Киевом. На нем написано "за Рязань"

Дмитро Гриниченко
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война воздушные силы Юрий Игнат дроны-камикадзе
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