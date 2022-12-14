Армия России запускает иранские дроны ночью и ведет их через слабые зоны нашей ПВО — ВСУ
Российские оккупанты запускают иранские дроны-камикадзе Shahed-136 ночью и ведет их через слабые места украинской противовоздушной обороны. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.
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По его словам, во время утренней атаки 14 декабря ПВО сработала эффективно — дроны летели с восточного побережья Азовского моря.
"Их запускают ночью при плохой видимости, чтобы было сложно обнаружить средствами ВСУ. Россияне используя реки и зоны, где у нас могут быть слабые места и таким образом пытается избежать зоны действия нашей ПВО", — сказал Игнат.
Он отметил, что Иран может легко доставлять БПЛА России через Каспийское море, однако неизвестно, новая это партия дронов или старая.
- 14 декабря в Шевченковском районе столицы раздались взрывы. По состоянию на 09:10 над Киевом и областью сбили 13 дронов-камикадзе Shahed-136.
- В результате атаки в столице повреждены два админздания, в городе Вишневое – частный дом.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы украинской противовоздушной обороны сбили все 13 выпущенных Россией дронов-камикадзе.
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