Атака по лицею в Одесской области. Погибших стало больше, поисковые работы окончены – фото

В результате российской атаки 23 июня в Белгород-Днестровском погибли три человека и более 10 пострадали

Разрушенный лицей (Фото: t.me/odeskaODA)

В Одесской области в Белгород-Днестровском завершили поисково-спасательные работы на месте российской атаки 23 июня, которые длились сутки. Погибли три человека, среди пострадавших есть дети, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В результате вражеского удара пострадали 14 человек, среди которых двое подростков, проходивших мимо в момент удара. По состоянию на вечер 23 июня было известно о двух погибших, но 24 июня их количество выросло до трех.

На месте попадания по учебному заведению работали 74 спасателя, привлекались кинологи, 16 единиц техники, местные пожарные команды и волонтеры украинского Красного Креста.

Враг атаковал лицей днем 23 июня. Как сообщил президент Владимир Зеленский, по предварительным данным, это был удар баллистической ракетой. Под завалами могли находиться люди.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС