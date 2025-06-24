Атака по лицею в Одесской области. Погибших стало больше, поисковые работы окончены – фото
Разрушенный лицей (Фото: t.me/odeskaODA)

В Одесской области в Белгород-Днестровском завершили поисково-спасательные работы на месте российской атаки 23 июня, которые длились сутки. Погибли три человека, среди пострадавших есть дети, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В результате вражеского удара пострадали 14 человек, среди которых двое подростков, проходивших мимо в момент удара. По состоянию на вечер 23 июня было известно о двух погибших, но 24 июня их количество выросло до трех.

На месте попадания по учебному заведению работали 74 спасателя, привлекались кинологи, 16 единиц техники, местные пожарные команды и волонтеры украинского Красного Креста.

Враг атаковал лицей днем 23 июня. Как сообщил президент Владимир Зеленский, по предварительным данным, это был удар баллистической ракетой. Под завалами могли находиться люди.

Атака по лицею в Одесской области. Погибших стало больше, поисковые работы окончены – фото
Фото: t.me/odeskaODA
Атака по лицею в Одесской области. Погибших стало больше, поисковые работы окончены – фото
Фото: ГСЧС
Атака по лицею в Одесской области. Погибших стало больше, поисковые работы окончены – фото
Фото: ГСЧС
Атака по лицею в Одесской области. Погибших стало больше, поисковые работы окончены – фото
Фото: ГСЧС
обстрелбелгород-днестровскийодесская область